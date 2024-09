El defensor de Mercado negó un vínculo personal con Cabrera y cuestionó a Gavier

El abogado defensor de Alejandro Mercado, Justiniano Martínez, defendió la trayectoria del exsubjefe de la Policía de Córdoba, afirmando que "a lo largo de todos los años de su carrera fue un hombre de confianza, por su honestidad y actitud de servicio, no sólo de sus superiores dentro de la Fuerza, sino dentro del Poder Judicial".

Mercado fue detenido el lunes pasado en el marco de una investigación sobre una red de corrupción que involucra una financiera ilegal y la venta de bienes robados.

En diálogo con Cadena 3, Martínez cuestionó la "falta de pruebas" presentadas por el fiscal Gavier, quien ordenó la detención. "No puedo aceptar que un hombre que tiene la trayectoria de Mercado pueda ser responsabilizado como tal", enfatizó.

A su vez, destacó que hasta el momento no ha tenido acceso al caudal probatorio que justifique la imputación de su defendido, subrayando que "sería bueno que pudiera ya exhibir al comisario general Mercado ese caudal probatorio".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

También se refirió a la relación entre Mercado y el comisario Cabrera, otro de los detenidos en la causa, aclarando que "no había ningún vínculo personal" entre ellos y que solo existía una relación profesional. "Mercado no conoce la casa de Cabrera y viceversa", insistió.

"Había una relación profesional entre Cabrera y Mercado, como la tenía Mercado con los miles de hombres que trabajaban en la policía de la provincia de la cual él en este momento era su jefe, pero anteriormente, en el momento de los hechos, era el director de investigaciones criminales. Y Cabrera trabajaba dentro de esa área de investigaciones criminales. Pero no había ningún vínculo personal. Mercado no conoce la casa de Cabrera, Cabrera no conoce la casa de Mercado, no se reunían fuera de jefatura, no tenían ninguna actividad personal que los uniera", aseguró el abogado Martínez.

Y añadió: "Hasta el momento en que se ha dado publicidad a todo esto, lo único que tenían era el conocimiento por parte de toda la jefatura de policía de que Cabrera estaba siendo investigado. Desconocían las circunstancias y los motivos de la investigación porque eso, por supuesto, se preserva dentro de las investigaciones judiciales. Entonces, y al momento de que se inició esa investigación judicial, Cabrera fue puesto en situación de pasiva y fue retirado de las oficinas de la policía, dejó de trabajar hasta que se aclarara su situación".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La situación se complica aún más dado que la causa permanece bajo secreto de sumario, lo que limita el acceso a la información tanto para la defensa como para los medios de comunicación. "Todavía se están analizando nuevas pruebas, por eso la causa aún está en secreto de sumario", añadió Martínez.

El abogado reforzó la idea de que Mercado es una persona honesta y que el fiscal Gavier debería exhibir las pruebas. "Lo respeto al doctor Enrique Gavier, lo he visto trabajar en muchísimas causas en las cuales sus resultados han sido muy importantes y muy eficientes como investigador. Pero por el solo hecho de que el doctor Gavier esté afirmando hoy que tiene pruebas de que el señor comisario general Mercado ha cometido un delito, hasta que no exhiba esas pruebas y no le permita a Mercado refutarlas o explicarlas, no puedo aceptar que un hombre que tiene la trayectoria de Mercado pueda ser responsabilizado como ha sido responsabilizado".

"Las consecuencias de lo que pasó no tienen solución, porque cuando se ha comunicado ya toda esta investigación penal, las consecuencias son que si Mercado es declarado inocente porque se prueba que esas sospechas no eran correctas, estaban equivocadamente interpretadas. Mercado está retirado de la Policía, es un hombre que ha dado muestras a lo largo de toda su vida de ser un hombre honesto", concluyó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá y Juan Federico.