Gavier dijo que Mercado "apañaba" al comisario que regenteaba una cueva

El fiscal a cargo de Delitos Complejos de la Justicia de Córdoba, Enrique Gavier, habló de la detención del subjefe de la Policía provincial, el comisario general Alejandro Mercado, en el marco de una investigación que sacudió esta semana el ámbito policial y político.

En ese marco, Gavier dijo en diálogo con Cadena 3 que la detención del comisario no es algo frecuente, pero que es un deber que la misma comunidad impone frente a una sospecha concreta e indicios concretos de riesgo procesal. "Debemos, en ese sentido, ser firmes en el ejercicio de nuestra función y cumplir con el deber que la sociedad nos ha encomendado".

La investigación se inició tras la remisión de antecedentes por parte de la Cámara 8° del Crimen, relacionada con un condenado por encubrimiento. Este individuo confesó y proporcionó información que llevó a la fiscalía a investigar a otros implicados, incluyendo al policía Cristian Norberto Cabrera, quien se encuentra actualmente detenido e imputado por asociación ilícita, falsedad ideológica y otros delitos.

Gavier detalló que Cabrera, en su rol como jefe de Brigadas Civiles, fue acusado por estar involucrado en actividades delictivas junto a una banda criminal conocida como la familia Monge, que se dedicaba a robos y reventas de objetos de origen ilícito.

"No solamente apañaba la actividad de esta cueva o de esta banda dedicada a la comercialización de teléfonos celulares y neumáticos de origen ilícito, sino que también trabajaba para esta gente en la misma oficina donde desarrollaban sus actividades. Hay un importante caudal probatorio", agregó Gavier.

El fiscal señaló en diálogo con Cadena 3 que la vinculación entre Cabrera y Mercado es clave, ya que Mercado era el superior directo de Cabrera durante el tiempo en que este último estaba involucrado en actividades delictivas. "(Mercado) Conocía acabadamente la actividad de Cabrera y lejos de proceder conforme a derecho, iniciando una persecución penal, apañaba esta actividad", afirmó el fiscal.

Sobre las declaraciones del ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien había declarado que Mercado era un hombre de confianza de la Justicia, Gavier dijo que tuvo contactos numerosos con el comisario. Pero aclaró: "Eso no impide que frente a la existencia de pruebas concretas que lo incriminen, no dirija la acción penal en su contra".

Además, Gavier se refirió al rol del empleado judicial Corso, quien también fue detenido. "Cumplía un papel funcional a Cabrera, ya que, en el momento del hecho atribuido, se desempeñaba como funcionario de la unidad judicial en la cual reportaba Cabrera. Su detención es clave porque había concretos indicadores de riesgo procesal que así lo motivaban, y lo que hay que preservar en esta instancia es el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley. Por eso es que la Constitución y las leyes confirmen al fiscal de instrucción la potestad de ordenar la detención frente a motivos bastantes de sospecha de haber cometido o haber participado en un hecho grave, con una pena grave también", explicó.

Por otra parte, el fiscal aseguró que no sufre presiones políticas en su labor y que actúa en base a pruebas concretas. "Nosotros no emitimos juicios sobre la responsabilidad política que pudiera caberle a los funcionarios del Poder Ejecutivo, no emitimos opiniones sobre las responsabilidades administrativas, sí sobre las responsabilidades penales", concluyó Gavier.

Entrevista de Miguel Clariá, Juan Federico y Francisco Centeno.