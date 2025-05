Natalia Núñez: la estilista que transforma rulos y vidas en barrio Crisol

Natalia Núñez es una talentosa peluquera y estilista especializada en cabellos rizados, ondulados y afro. Desde su peluquería en barrio Crisol, Córdoba, ella no solo corta cabello, sino que ayuda a sus clientas a abrazar su textura natural, combatiendo las inseguridades y el bullying que muchas enfrentan por sus rulos.

En apenas cuatro años, su emprendimiento se convirtió en un espacio de transformación y autoestima.

Natalia, quien de niña fue blanco de bromas por sus rulos, relató a Cadena 3 cómo esas experiencias la marcaron. "Casi que me hacían bullying, pero no me lo tomaba mal, me reía y me la bancaba con mis rulos", recordó con una sonrisa.

Sin embargo, reconoció que muchas mujeres, desde niñas hasta adultas, sufren profundamente por los comentarios sobre su cabello, lo que las lleva a alisarlo con brushing, planchitas o tratamientos químicos.

"Hay muchísimas clientas que han sufrido bullying y por eso deciden cambiar la textura de su cabello", afirmó en diálogo con la emisora, lamentando que muchas jóvenes y adolescentes renuncien a sus hermosos rulos por la presión social.

Hace cuatro años, Natalia decidió cambiar su propia relación con su cabello. Harta de los alisados y del uso constante de la planchita, especialmente en los calurosos veranos cordobeses, comenzó a explorar cómo cuidar sus rulos naturales.

"Estaba a 40 grados y me planchaba el pelo, era insoportable. Salías a la calle con la humedad, y era como si no le hubieras hecho nada", explicó. Este proceso la llevó a buscar técnicas para lucir su cabello rizado y ondulado de manera prolija y sentirse linda, sin la sensación de estar "despeinada", un temor común entre quienes tienen rulos. "Hay forma de tener tu pelo natural y que tu cabeza no sea como la de un león", aseguró.

Su búsqueda personal la conectó con la Academia Rizos Felices, una institución en Colombia que, durante la pandemia, ofrecía cursos online sobre el cuidado y corte de cabellos rizados, ondulados y afro.

Natalia se inscribió y estudió desde cero, aprendiendo técnicas específicas para estas texturas, muy diferentes al cabello liso. A pesar de los retos de formarse a distancia, como enviar fotos y videos de sus prácticas o encontrar personas dispuestas a dejarse cortar el pelo, perseveró. "Tenía que enviar fotos, videos, hacer pruebas, porque el corte tiene que quedar bien", detalló. Su esfuerzo rindió frutos: obtuvo su título como especialista en cabello rizado, afro y ondulado.

Con su certificación, Natalia abrió su peluquería en barrio Crisol hace cuatro años, un espacio dedicado exclusivamente a cabellos rizados, ondulados y afro. "Pura y exclusivamente atiendo estas texturas", enfatizó en Cadena 3.

Su enfoque responde a una necesidad real: en las peluquerías tradicionales, las clientas con rulos a menudo reciben cortes que no respetan su textura. "Vas y decís 'quiero un corte de puntas', porque tenemos miedo a los grandes cortes, queremos el cabello largo, y terminás con un cabello que no respeta los rulos", señaló.

El éxito de su negocio es innegable. "Hay muchísimas chicas con cabello rizado, ondulado y afro, y parece que hay más, siempre aparecen clientas nuevas", celebró.

Según contó, muchas llegan con inseguridades, diciendo "mi pelo no es lindo, es malo, no sé cómo manejarlo". Verlas salir felices, con sus rulos definidos y una sonrisa, es para Natalia la mayor recompensa. "Es tan satisfactorio ver la alegría de ellas", expresó, destacando que su amor por su trabajo es la clave de su éxito.

Aunque su peluquería es exclusivamente femenina, debido a que su formación en la Academia Rizos Felices se centró en cortes para mujeres, Natalia recibió con humor la "crítica" del "Turco", quien bromeó sobre la falta de atención para los rulos masculinos.

"Siempre me preguntan por qué no corto a varones. El curso que hice es pura y exclusivamente corte femenino", aclaró entre risas, aunque Natalia no cierra la puerta a futuros desafíos.

Entrevista de Fernando Genesir.