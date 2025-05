Fue jefe en dos multinacionales y cambió de rumbo para estar más con su familia

Néstor Andrés Gasparini, de 49 años, es un ejemplo vivo de que nunca es tarde para reinventarse. Luego de más de 20 años trabajando como jefe de sector en dos cadenas multinacionales de supermercados en Córdoba, decidió dejar atrás un empleo estable, pero agotador, para perseguir su pasión por los oficios.

Hoy, se dedica a la carpintería, la herrería y la soldadura, y está formándose como electricista matriculado, demostrando que el aprendizaje continuo y la valentía para salir de la zona de confort pueden transformar una vida.

En diálogo con Cadena 3, Néstor relató su trayectoria. Durante dos décadas, ocupó roles de responsabilidad en sectores como electrodomésticos, alimentos frescos, carnes y verdulería. Sin embargo, el estrés laboral comenzó a pasarle factura. "Me consumía tiempo, me enfermé, vivía con problemas digestivos, estrés. Tuve psicólogo, y él me aconsejó despegarme, hacer algo fuera de lo común para parar la máquina", confesó.

A pesar de contar con un buen sueldo y obra social, la falta de conciliación entre su vida laboral y personal lo llevó a replantearse su futuro.

Siguiendo el consejo de su psicóloga, Néstor buscó un hobby que lo desconectara del trabajo. Probó con el gimnasio y el fútbol, pero no fue suficiente. Fue entonces cuando, por recomendación de amigos, descubrió la Fundación Universitaria de Oficios (FUO), ubicada sobre la autovía Córdoba-Alta Gracia.

"Me presenté una tarde, conocí a la gente de ahí y largué con un curso de carpintería básica", contó. Su pasión por las herramientas, que comparó con "ir de shopping" para él lo llevó a completar tres niveles de carpintería (básica, intermedia y especializada), además de cursos de herrería, soldadura por arco y carpintería metálica.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Actualmente, asiste los sábados a un curso de electricidad categoría 3 matriculada, reafirmando su compromiso con el aprendizaje continuo.

La transición no fue fácil. Dejar un sueldo fijo, obra social y la seguridad de un empleo formal para convertirse en cuentapropista requirió el apoyo de su familia y una gran dosis de valentía. "Era una decisión dura, pero gracias a Dios y al apoyo de mi familia, lo hice", explicó a Cadena 3.

Néstor comenzó fabricando y vendiendo condimenteros y portarretratos y poco a poco fue consiguiendo trabajos más grandes: arregló mesas y sillas para bares, construyó un techo y actualmente realiza el mantenimiento de un colegio y fabrica bancos industriales para el quincho de un cliente.

El cambio de empleado a cuentapropista también implicó aprender a administrar sus ingresos. "Al principio me costaba, porque uno está acostumbrado a un sueldo fijo. Ganaba plata, pero no sabía administrarla. Con el tiempo, nos organizamos", admitió.

Hoy, los oficios que aprendió son su principal fuente de ingresos, y lo más importante: le han devuelto el tiempo para disfrutar de su familia, algo que su antiguo empleo no le permitía. "Antes no podía ir a una reunión del colegio de mis hijos, no fui a la fiesta de egresados de los mayores. Ahora, con mi hija menor, lo disfruto, lo vivo", expresó emocionado.

Néstor tiene un mensaje claro para quienes dudan en dar un paso hacia el cambio: "Estudiar algo, cualquier cosa, un oficio, porque eso en Argentina se está perdiendo. Si te lo proponés, sacás fuerza e ingenio, lográs salir adelante. No te va a faltar un plato de comida, ni un techo. A cualquier edad, con 18, 30 o 40, dedicate a lo tuyo", concluyó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Fernando Genesir.