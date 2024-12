Diego Guelar: "La detención del gendarme en Venezuela es ilegal y arbitraria"

El doctor Diego Guelar, diplomático argentino con experiencia en países como China, Brasil y Estados Unidos, se pronunció sobre la situación del gendarme Nahuel Gallo, quien se encuentra detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre.

En diálogo con Cadena 3, Guelar dijo la detención de Gallo como "absolutamente ilegal y arbitraria". El gendarme, quien intentaba visitar a su esposa e hijo, enfrenta ahora acusaciones de espionaje. "Es es un padre de familia que no ve a su familia desde hace meses", afirmó, destacando las condiciones difíciles que enfrenta el detenido.

El diplomático consideró que el Gobierno argentino está haciendo lo posible en esta situación, a pesar de las limitaciones impuestas por el régimen venezolano. "El gran impedimento es que estamos frente a una dictadura que no respeta los derechos individuales", señaló Guelar. Además, sugirió que una llamada directa del presidente Javier Milei al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, podría facilitar una gestión más efectiva.

"Lo único que falta es que Milei haga un llamado directo al presidente Lula para que gestione personalmente la situación", sostuvo el diplomático argentino.

Guelar criticó las gestiones de ciertos sectores en Argentina que se alinean con el chavismo y mencionó el caso del exembajador Laborde, quien cuestionó la legitimidad del viaje de Gallo a Venezuela. "Ese señor es un traidor a la patria, un miserable", aludiendo a la manipulación política que rodea la situación del gendarme.

Y añadió: "Me parece un dato horroroso que un conciudadano nuestro (Laborde) esté haciendo esto. Yo no lo considero más un argentino".

El diplomático subrayó que lo que Gallo enfrenta es representativo del sufrimiento de millones de venezolanos. "Casi ocho millones de venezolanos han tenido que huir por la falta de derechos básicos", advirtió.

La tensión entre Milei y Macri

Guelar también se refirió a los dichos del Presidente en referencia directa al exmandatario. "En las elecciones o vamos con el PRO juntos en todos lados o iremos separados. Trampas al electorado, no. Los que estamos del lado de las ideas de la libertad, nos ponemos de este lado. Del otro lado no me interesa porque yo no estoy, no tengo nada que hablar con los kukas", dijo Milei en una entrevista con Forbes.

Macri respondió diciendo que "Hay que poner todas las ideas sobre la mesa, cumplir con la palabra como nosotros hicimos este año, ser absolutamente transparentes con el electorado y, ante todo, cuidar la República".

En función a lo dicho por el presidente Milei “O vamos juntos en todos lados o vamos separados; trampas al electorado, no”, acuerdo, porque esa fue siempre mi posición: Poner todas las ideas sobre la mesa, cumplir con la palabra como nosotros hicimos este año, ser absolutamente… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) December 24, 2024

Al respecto, Guelar dijo que "el PRO ha sido un factor absolutamente central para garantizar la gobernabilidad. Sin el PRO este Gobierno no hubiera durado ni 30 días. No tenía condiciones de gobernabilidad institucional mínimas. Creo que ha sido realmente, lo ha dicho muy bien el expresidente Macri".

Y concluyó: "En octubre del año que viene, no se va a juzgar la fortaleza de La Libertad Avanza, que es un partido. Lo importante es cómo se fortalece el rumbo. Si efectivamente el electorado va a fortalecer este rumbo, yo creo que hay que hacerlo. Y eso no pasa por votar por La Libertad Avanza. Ese pensamiento único que tiene Milei creo que dista de ser un pensamiento liberal. Hay una agenda de la libertad que se defiende desde la identidad política que cada uno tenga".

Clarisimo !!! PRO tiene que ocupar el espacio de Centro Derecha Liberal -que significa : acuerdo con el Programa Economico del Gobierno y diferencias con su planteo IDEOLOGICO de Derecha Dura….estamos con un GOBIERNO de COALICION, fortaleciendo el RUMBO, con PENSAMIENTO PLURAL???? https://t.co/tDgFAZUpXU — Diego Ramiro Guelar (@diegoguelar) December 24, 2024

Entrevista de Miguel Clariá.