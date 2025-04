La oposición consiguió dictamen para tratar la emergencia en discapacidad

La oposición logró mayoría para emitir dictamen para declarar la emergencia en discapacidad hasta el final del Gobierno de Javier Milei, con el fin de buscar sancionar esa iniciativa el 14 de mayo.

La decisión se adoptó en una reunión plenaria de las comisiones de Discapacidad, Acción Social y Salud Pública, y de Presupuesto, en una reunión que no contó con el grueso de los diputados libertarios, incluido el legislador José Luis Espert.

Por ese motivo, el plenario fue conducido por los titulares de Discapacidad, Daniel Arroyo (UP), de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin (UP) y el vicepresidente de Presupuesto, Carlos Heller (UP).

El dictamen de mayoría fue respaldo por Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, y la izquierda, mientras que el radicalismo, Democracia para Siempre, y el PRO, presentaron dictámenes de minoría.

Las diferencias entre el proyecto de UP con la UCR y el PRO están vinculadas sobre las auditorias, mientras que los radicales de DPS quieren que la emergencia no sólo se prolongue más allá de un año y medio.

El dictamen de mayoría tuvo 59 firmas, y los despachos de minoría del PRO reunió 14 firmas, DPS 8 firmas, y la UCR 7 firmas.