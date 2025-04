Pastora Irma: “'Yuyito' González cobraba US$1.500 a humildes por predicar”

Desde antes del final de la relación entre el Presidente Javier Milei y la ex vedette Amalia “Yuyito” González, la pastora Irma sostiene fervientemente que la conductora abusa económicamente de las personas pobres para brindar su testimonio en las iglesias evangélicas y esta vez no fue la excepción.

Anteriormente, la predicadora reveló que la ex vedette “no quería tocar a la gente” y esta tarde añadió: “Me llegaron llamados de personas que me preguntaban cuánto cobraba yo, me chocaba y explicaba que no cobro, a lo sumo si me vienen a buscar porque estoy sin medio de movilidad”.

Además, Irma reveló que quienes se comunicaban en búsqueda de una palabra de fe para su iglesia, “eran personas humildes, gente que la está remando”.

Asimismo, reveló el dato más relevante: “A Yuyito la invitaban para que dé testimonio, pero a la vez, para que predique y cobraba una cifra bien grosa. Cobraba unos US$1500”.

Por tanto, la pastora se mostró alarmada y remarcó que la ex vedette debía tener en cuenta la capacidad económica de quienes la solicitaban, “más cuando te das cuenta del perfil de la persona que te está invitando. Te invita gente que está levantando las paredes de canto, que quiere tener comedores para niños y no sólo el hablar espiritual, sino los hechos”.

“Me molestaba porque eran muy humildes. Le falta crecer en cuanto a lo pastoral”, concluyó la predicadora notablemente molesta.