Detuvieron a un ex empleado por el robo al taller de chapa y pintura

Un hombre de 42 años quedó detenido por el robo al taller de chapa y pintura en barrio Bella Vista, de la ciudad de Córdoba, más precisamente en la calle Julio A. Roca al 800.

En ese mismo lugar, el martes, reventaron los candados y desvalijaron por completo el taller, llevándose incluso un automóvil de un cliente.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

César, uno de los dueños, dijo en diálogo con Cadena 3 que se llevaron pulidoras, moladoras, expansoras, soldadoras y herramientas de mano. “Me cortaron las manos, no me quedó nada para poder trabajar”, lamentó.

La investigación avanzó y este miércoles en barrio Las Pichanas, cerca de barrio San Roque y Las Violetas, recuperaron el auto que se habían robado, un Chevrolet Ónix. En su interior estaba una persona durmiendo y parte de las herramientas de César.

El hombre sería el autor del robo y fue identificado como Nicolás Aguirre, de 42 años . Según informó la policía presentaba antecedentes penales y sería un ex empleado del taller mecánico.

Informe de Emanuel Manitta y Francisco Centeno.