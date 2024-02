Dramático relato del mecánico al que desvalijaron su taller: "No dejaron nada"

César Basone es mecánico y fue victima de robo en su taller de barrio Observatorio donde trabaja desde hace 30 años.

Le llevaron todas sus herramientas y dice que le “cortaron las manos”. "Desde los 14 años que me dedico a esto con mi viejo y no sé cómo puedo hacer para volver a trabajar", contó a Cadena 3.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

César calcula que son 4 millones de pesos el valor de todo lo robado, pero cada vez que vuelve a revisar le falta algo. Tiene esposa y dos hijas, una de ellas lo ayuda en el taller, el cual es el principal ingreso de la familia.

"No me dejaron nada, hay que levantarse, sacudirse y seguir", lamentó."Mi hija ayer estuvo llorando y me partió el corazón", dijo.

“Nadie toma dimensión del daño que le hacen a una persona cuando le llevan las cosas por las que ha trabajado durante tanto tiempo. La sensación de impotencia que te da. Me llevaron herramientas, el auto de una clienta, cosas que compramos durante tantos años con mi padre que me dejó el legado para continuar el oficio", relató.

Entre los objetos, insistió que además de sus herramientas se llevaron el Chevrolet Onix de una clienta y hasta platos y cubiertos que tenía en el lugar para comer.

César asegura que se llevaron "toda una vida laburando", de la noche a la mañana. "Que en una noche te lleven todo, la ilusión para mantener a la familia es lo más feo que me ha pasado", concluyó.

La Policía y la Justicia están investigando, pero hasta el momento César no tiene ninguna respuesta. "Yo confío mucho, pero no me han dado ninguna respuesta, me dijeron que están viendo los domos. Nadie me dijo nada y cada vez que pasa el tiempo es peor", agregó.

Para ayudar a César se lo puede contactar al teléfono: 351 3013317. O a través de su caja de ahorro:

CA $ 931 0006511203

Nombre y Apellido: MICAELA IRUPE BASONE

CUIT/CUIL: 27450837712

Nro CBU: 0200931911000006511230

Alias: ALIXONTALLER.812

Entrevista de Miguel Clariá