Le dispararon a quemarropa en un robo y pasó por una odisea para ser atendido

El sábado a la madrugada cuando Franco, un vecino de la ciudad de Córdoba regresaba de trabajar, fue baleado por dos motochorros en la pierna.



Sebastián, su papá, contó a Cadena 3 que el joven y un amigo volvían en moto cuando este último le alerta a Franco sobre otra moto con intenciones de robo. Efectivamente los motochorros se arrimaron y sin aviso previo le dispararon a quemarropa, le llevaron el vehículo y el celular.

Su compañero de trabajo logró escapar, lo auxilió y llamaron a la Policía, que llegó a los cinco minutos. Al ver que perdía mucha sangre, lo llevan en el móvil al hospital provincial Florencio Díaz, pero allí comenzó otra odisea.

En ese lugar no le brindaron ningún tipo de atención. "La médica no dio argumentos y la policía solicitó que le diera los datos la doctora, pero no tuvieron ningún tipo de reacción", relató Sebastián.

"El policía discutía con la doctora y ella no dio argumentos, no lo atendieron", planteó el padre. Al no saber qué tipo de herida tenía y como seguía perdiendo sangre los policías le hicieron un torniquete y lo llevaron al Hospital de Urgencias.

Allí recibió atención y se comunicaron con la madre del joven que lo fue a buscar, sin embargo la atención tampoco fue "la ideal".

"Salió caminando descalzo del hospital de Urgencias, con un pantalón corto y chorreando sangre y quejándose que no lo habían atendido bien. Se fue con la madre hasta el Hospital Privado y ahí para sorpresa le encontraron dos esquirlas de bala que no habían sido quitadas de la herida.

Afortunadamente, Franco se encuentra fuera de peligro pero la familia reclama por la falta de atención en el hospital Florencio Díaz y no descarta hacer una denuncia por la desatención.

Entrevista de Miguel Clariá