Causa Neonatal: la mamá del tercer bebé fallecido apuntó contra Brenda Agüero

El juicio por la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba continúa este miércoles con su séptima jornada, donde declaró la madre y la abuela de Ibrahim Guardia, el tercer bebé que falleció el 23 de mayo de 2022. Las circunstancias que rodean estas muertes siguen siendo inciertas.

En ese marco, la madre de Ibrahim, Julieta Guardia, dio un testimonio desgarrador y apuntó directamente a la enfermera Brenda Agüero, quien la asistió en el preparto, en el parto y en la sala de recuperación. Julieta señaló que en un minuto, Brenda junto a otra enfermera, se llevaron a Ibrahim supuestamente para un control y desde que regresaron con el bebé, ya no estaba bien. Esto último ocurrió a las 13 horas, e Ibrahim falleció a las 20.

Además, dijo que nunca le hicieron la autopsia y comentó que desde el hospital la disuadieron de realizar cualquier tipo de estudio para saber qué había pasado. En efecto, declaró que ella siempre pensó que era una muerte natural, una muerte inexplicable, pero natural al fin, y que meses después, en agosto, se enteró de que lo estaban investigando como un asesinato.

El testimonio se vio interrumpido varias veces por su evidente conmoción, llegando incluso a requerir asistencia médica durante la audiencia. Y tras declarar, se desmayó fuera de la sala.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por su parte, Gloria, la mamá de Julieta y abuela de Ibrahim, también declaró este miércoles y luego comentó en Cadena 3 que allí expresó "el gran daño que han hecho" y pidió justicia, "que salga todo a la luz".

Sobre el trato en el Neonatal, Gloria aseguró que fue "pésimo".

Gloria también compartió que su hija, Julieta, ha enfrentado graves problemas emocionales tras la tragedia. "Quiso quitarse la vida tres veces, y hasta el día de hoy estamos sosteniéndola", reveló.

Además, comentó que en una reunión con el entonces gobernador Juan Schiaretti, Gloria le hizo saber que "él puede tener cien personas al lado de él, pero no todas son de confianza". Resaltó que Schiaretti no estaba al tanto de la situación, y concluyó: "No puedo culpar si no sabe, ni puedo decir si supo y lo ocultó".

Otra de las declarantes este miércoles fue Tamara Hermosillo, la mamá de una beba que sobrevivió en el marco del conflicto, aunque quedó con una pierna afectada por razones que aún no se esclarecen. En su declaración, dijo que Agüero había tenido en brazos a su hija. Y aseguró que le entregó su hija sana a la enfermera y que después de eso la beba empezó a manifestar problemas en una de las piernas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El martes, el ambiente en la sala fue tenso tras el testimonio desgarrador de Vanessa y Raúl, padres de Francisco Calderón, quien también murió en el Neonatal. Ellos expresaron su dolor y señalaron directamente al hospital, afirmando que se sintieron engañados por las autoridades presentes, que incluyeron a altos funcionarios del Ministerio de Salud de Córdoba, quienes permanecieron impasibles durante su relato.

En medio de esta audiencia, llegó a los tribunales el legislador opositor Gregorio Hernández Maqueda, siendo el segundo político en asistir al juicio, luego de la asistencia de la senadora Carmen Álvarez Rivero la semana anterior.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Hernández Maqueda recordó a Cadena 3 que había presentado una denuncia penal en 2018 contra Diego Cardozo, quien era entonces Secretario de Salud y actualmente enfrenta acusaciones de encubrimiento en este juicio.

La denuncia se fundamentó en un memorándum interno que prohibía a los médicos comunicar cualquier irregularidad a la prensa, lo que fue calificado como una "mordaza".

El legislador comentó que, si se hubiera permitido a los médicos hablar sobre las situaciones que observaban, es posible que las muertes en el Neonatal no hubieran ocurrido en un contexto de silencio.

Hernández Maqueda subrayó que esta política de censura fue respaldada por el exministro Francisco Fortuna y el gobernador Juan Schiaretti, quien ascendió a Cardozo a ministro en 2019. Según explicó el legislador, este "silencio" contribuyó a la falta de información sobre las muertes inexplicables de bebés que nacían sanos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El legislador también mencionó que la denuncia presentada en 2018 fue ignorada por el fiscal José Bringas, quien no tomó acciones al respecto, lo que permitió la impunidad de Cardozo. "Voy a denunciar ante el jury de enjuiciamiento al fiscal José Alberto Bringas", anunció, argumentando que su omisión había contribuido a la trama de silencio en el sistema de salud pública.

La situación se tornó más compleja cuando el fiscal de Cámara, Sergio Ruiz Moreno, indicó que había suficientes elementos para abrir una nueva causa por violencia obstétrica en el Neonatal, tras escuchar a solo dos madres.

Hasta ahora, la asistencia de políticos al juicio fue escasa. Hasta ahora, solo Gregorio Hernández Maqueda y Carmen Álvarez Rivero se hicieron presentes.

Soledad Laciar, madre de Blas Correas, quien fue asesinado víctima de violencia institucional por dos oficiales de la Policía de Córdoba en agosto de 2020, también estuvo en el juicio y expresó su descontento por la falta de apoyo a las madres de los bebés fallecidos.

"En el juicio de mi hijo estaban todos los funcionarios de todos los colores, y aquí las madres están solas", lamentó Laciar, subrayando la ausencia de una fuerte presencia política que se interese por el avance del juicio.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Juan Federico.