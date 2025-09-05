Boleta única en Córdoba: Vaca Narvaja aseguró que el diseño minimiza errores

El juez federal electoral subrogante de Córdoba, Hugo Vaca Narvaja, explicó los detalles de la implementación de la boleta única en la provincia para las próximas elecciones y destacó que el diseño busca reducir al mínimo los errores de los electores, a pesar de las complicaciones derivadas de la suspensión de las PASO y la gran cantidad de partidos en competencia.

Vaca Narvaja señaló que la suspensión de las PASO, una herramienta que calificó como "muy positiva y necesaria" para resolver internas partidarias y filtrar candidaturas, generó un escenario con 18 partidos y alianzas compitiendo, frente a los 55 partidos reconocidos en Córdoba. Esto obligó a diseñar una boleta única de 46 centímetros, un tamaño establecido por resolución y decreto, que alberga a todos los candidatos.

"La boleta quedó bastante bien, con fotos, nombres completos, colores y números de listas bien determinados. Cada columna, cada partido y cada foto de los candidatos está bien delimitado, al igual que el cuadradito donde se pone la cruz", afirmó el juez en diálogo con Cadena 3.

El magistrado reconoció que el diseño, con tantas opciones en un espacio reducido, podría generar dificultades para personas con problemas de visión, como la presbicia.

Sin embargo, aseguró que se tomaron medidas para facilitar el voto. "En el cuarto oscuro, el elector tendrá en la mano la boleta y, frente a él, una boleta gigante de dos metros por un metro con la misma conformación, para que pueda compararla y marcar sin errar". Además, destacó que los presidentes de mesa estarán disponibles para aclarar dudas sobre cómo marcar la boleta, sin influir en la elección del votante.

Vaca Narvaja subrayó que el diseño de la boleta fue consensuado con los apoderados de los partidos, quienes no presentaron objeciones ni reclamos de inconstitucionalidad tras una audiencia reciente. Solo un partido solicitó retirar la palabra "alianza" de su denominación, pero luego desistió.

Sobre los planteos previos de inconstitucionalidad por el tamaño de la boleta, el juez explicó a Cadena 3 que aumentar el tamaño a 60 centímetros implicaba un costo significativamente mayor (de 1,7 a 47-50 millones de pesos) y problemas logísticos con las imprentas, por lo que se mantuvo el diseño actual. "La boleta está bastante clara y consensuada. No lleva a grandes equivocaciones", afirmó.

En cuanto a posibles confusiones entre partidos con colores similares, como el Partido Libertario y La Libertad Avanza, Vaca Narvaja aclaró: "El Partido Libertario está en el lugar número uno de la boleta y La Libertad Avanza en el 13, con una distancia de 12 columnas. Además, los colores no son los mismos".

El juez expresó confianza en que el recuento de votos será rápido gracias a la claridad de la boleta única, que en Córdoba se organiza de manera vertical, a diferencia de la disposición transversal usada en elecciones anteriores. "No creo que demore mucho. El recuento con esta boleta es rápido y no se presta a confusión", afirmó, anticipando que los primeros resultados estarán disponibles en un corto plazo tras el acto electoral.

Finalmente, Vaca Narvaja destacó la experiencia del juzgado electoral y su disposición para resolver dudas, invitando a los electores a acercarse con confianza. "Va a ser, como siempre, una fiesta de la democracia poder votar y elegir a nuestros representantes", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá y Luis Fernández Echegaray.