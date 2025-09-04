Almuerzo con una astronauta y cumbre con empresarios: la gira de Milei en EE.UU.

Javier Milei emprendió un viaje a Estados Unidos tras cerrar su campaña en la provincia de Buenos Aires con un acto en Moreno. El presidente tenía previsto aterrizar en Los Ángeles el jueves y regresar a la Argentina en la madrugada del sábado, en un viaje que se realiza a menos de 48 horas de las elecciones legislativas bonaerenses.

El Presidente partió el miércoles por la noche en un vuelo especial que hizo una escala técnica en Lima, acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

Desde su llegada a California, el cronograma del mandatario se concentra en una jornada repleta de reuniones. El primer evento destacado fue un almuerzo con la astronauta Noel del Castro, agendado para las 17:30.

Según fuentes oficiales, este encuentro institucional busca fomentar vínculos en materia de innovación, educación científica y desarrollo aeroespacial. Del Castro es reconocida en el ecosistema tecnológico estadounidense y su labor como promotora de programas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en América Latina motivó su inclusión en la agenda.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Más tarde, Milei se reunirá con Michael Milken, presidente del Instituto Milken, un think tank influyente en finanzas globales y libre mercado. El economista libertario admiraba desde hace años las ideas promovidas por Milken, quien había pasado de ser financista en Wall Street a filántropo y asesor de políticas públicas. Se espera que el diálogo gire en torno a oportunidades de inversión en Argentina y reformas estructurales impulsadas por el Gobierno.

A las 21:15, el Presidente encabeza un encuentro con líderes empresariales y de inversión. Aunque no se difundió la lista completa de asistentes, desde la Casa Rosada indicaron que se trata de referentes del sector financiero, tecnológico y energético interesados en América Latina. La reunión busca reforzar el mensaje de que Argentina avanza hacia una economía abierta y confiable para el capital extranjero.

La noche seguirá con dos reuniones importantes. A las 23, Milei se encontrará con Mark A. Nelson, vicepresidente de Chevron, una de las mayores petroleras del mundo con operaciones clave en Vaca Muerta.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Media hora más tarde, se reúne con Andy Kleinman, empresario vinculado a la industria tecnológica y del entretenimiento en Estados Unidos. Todas las actividades originalmente previstas entre Los Ángeles y Las Vegas fueron reordenadas para concentrarse en California y permitir así el regreso anticipado del presidente a Buenos Aires.

La modificación del itinerario ocurrió en medio de especulaciones sobre una posible asistencia del presidente a un show de su expareja, Fátima Flórez, que se presenta ese fin de semana en Las Vegas. Sin embargo, desde el entorno presidencial aseguraron que el viaje tenía una agenda estrictamente institucional y que Milei aterrizaría en Argentina el sábado a las 4 de la mañana.

El viaje coincide con una semana tensa para el Gobierno debido a la filtración de audios que involucran al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, y a Karina Milei, entre otros funcionarios.

La administración nacional denunció penalmente la difusión del material y sostuvo que se trató de una operación de inteligencia ilegal. La visita a Estados Unidos busca contrarrestar ese ruido político mediante gestos hacia los mercados.