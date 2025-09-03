Hasta dónde escalará la violencia política: teléfono para Milei, Kicillof y CFK

Por Julio Perotti

La violencia política en Argentina no es un fenómeno nuevo, sino un síntoma histórico con raíces profundas en la compleja conformación del país.

Hay politólogos que sostienen que la violencia está fundante en nuestro ADN político, heredada de conflictos históricos que han marcado nuestra organización social y política.

Esta tradición violenta se había atenuado desde la vuelta de la democracia, pero hoy la vemos volver con fuerza y transformada, alimentada por la fragmentación social y la radicalización política que explotan, especialmente, las redes sociales para viralizar discursos de odio y tensiones.

En el presente, el aumento de actos violentos relacionados con la política alcanza niveles alarmantes.

Desde aquel atentado contra Cristina Kirchner hasta agresiones físicas durante actos políticos, como los que ocurrieron en el Gran Buenos Aires, con el presidente Javier Milei, y en Corrientes, con su hermana Karina, evidencian un clima horrible.

Un fenómeno de descontrol que se retroalimenta por la viralización irresponsable y la falta de un freno social claro.

Esta escalada plantea una encrucijada grave: mientras la fragmentación y la polarización crecen, también lo hace el riesgo de una espiral de violencia que podría salirse aún más de control.

La ausencia de un diálogo constructivo y la falta de acuerdos políticos amplios consolidan un escenario donde la confrontación reemplaza la búsqueda de consensos.

En definitiva, la violencia política amenaza con escalar hasta niveles críticos si la sociedad y sus dirigentes no asumen la responsabilidad colectiva de moderar sus acciones y discursos.

La historia enseña que solo con acuerdos y diálogo es posible superar ciclos de violencia. El tiempo para elegir el camino está ahora.

Teléfono para Javier Milei, Axel Kicillof y Cristina Kirchner.