ATE y CTA se movilizan en Córdoba contra la detención de Giuliani

FOTO: ATE protestó en Tribunales de Córdoba para reclamar la liberación de Giuliani.

ATE y CTA Córdoba se movilizan hacia los Tribunales II de Córdoba desde las 10 de la mañana para reclamar por la liberación de Federico Giuliani, detenido tras las protestas del jueves pasado.

El delegado de ATE, Roberto Ramos, explicó a Cadena 3: "Nos vamos a reunir todos los compañeros y compañeras para reclamar la pronta liberación del compañero Federico. Es un atropello que demuestra cómo se maneja el Gobierno Nacional y Provincial".

Ramos aseguró que los trabajadores están siendo perseguidos y que no existe libertad civil. "Poner presos al máximo dirigente del gremio es amedrentar. Todos hemos dado cuenta que nosotros estamos bien organizados y vamos a resistir", añadió.

El delegado de ATE recordó que Giuliani estuvo internado en el Hospital Misericordia y que luego fue trasladado a Bouwer, donde continúa detenido. "Nosotros vamos a pelear y vamos a lograr la liberación y vamos a tratar de que nunca más ocurra lo que está ocurriendo", enfatizó Ramos.

Federico Giuliani, secretario general de ATE Córdoba y de la CTA Autónoma, fue detenido el jueves pasado durante una protesta frente a la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba.

Según las denuncias de ATE y la CTA, Giuliani encabezaba un reclamo por alimentos e insumos para comedores populares, cuya entrega se habría reducido drásticamente en los últimos meses.

La detención ocurrió cuando los dirigentes ingresaron al edificio para una audiencia con funcionarios, pero, ante la ausencia del secretario Raúl La Cava, fueron "emboscados" por la Policía de Córdoba, que actuó con violencia, según el gremio.

Giuliani denunció haber sufrido una lesión en el brazo, inicialmente reportada como una posible fractura, aunque luego se confirmó como una distensión en el codo.

El fiscal Ernesto de Aragón imputó a Giuliani por "amenazas" y ordenó que permaneciera detenido al menos hasta este lunes para prestar declaración, considerándolo "peligroso para el proceso".

En tanto, otros 14 dirigentes también fueron detenidos, pero liberados en su mayoría durante la madrugada del viernes. ATE y otras organizaciones denunciaron la acción como un intento de criminalización de la protesta social y persecución política por parte del gobierno de Martín Llaryora.

Informe de Lucía González.