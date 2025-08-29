ATE amenazó con un paro nacional si no liberan a Giuliani en las próximas horas

El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), anunció este viernes la posibilidad de un paro nacional con cortes de rutas en todo el país si no se libera de inmediato a Federico Giuliani, secretario general de ATE Córdoba, detenido el jueves tras incidentes durante una marcha de ATE y la CTA en el centro de la capital provincial.

La movilización se realizaría el martes 2 de septiembre. El abogado de Giuliani, Eugenio Biafore, confirmó que el secretario general del gremio en la provincia seguirá detenido hasta la indagatoria.

Aguiar, acompañado por Vanina Rodríguez y Cristian González de la conducción nacional, repudió enérgicamente el accionar policial, al que calificó de "absolutamente ilegal", y acusó a las autoridades de la provincia de instaurar un "régimen de excepción" que suspende las garantías constitucionales.

"Exigimos la inmediata liberación de Federico Giuliani y repudiamos el accionar policial al margen de la ley. En Córdoba se ha establecido un régimen de excepción donde las garantías constitucionales están suspendidas. Hay un poder judicial parcial, a las órdenes del gobernador, que degrada la democracia en la provincia", declaró Aguiar frente a los medios.

El dirigente también cuestionó duramente al gobernador Martín Llaryora, al que acusó de haber pasado de ser visto como un líder progresista a alinearse con las políticas del presidente Javier Milei. "Este gobernador, que hace 18 meses entusiasmaba a algunos como un 'Che' Guevara, terminó arrodillado ante Buenos Aires. No se diferencia en nada del presidente Milei", afirmó.

Aguiar advirtió que la detención de Giuliani busca "disciplinar" a los trabajadores para evitar luchas por salarios dignos y condiciones laborales justas. "No vamos a tolerar que se pretenda encarcelar a quienes luchan en Argentina. Si piensan que con represión van a garantizar la paz social, están equivocados. La paz social se logra dando respuestas a las demandas de las trabajadoras y los trabajadores", enfatizó.

El líder sindical señaló que ATE está a la espera de información oficial de los abogados sobre el estado de Giuliani, quien, según reportes preliminares, habría sido golpeado durante su detención. "Tenemos pruebas de que no existió ningún hecho violento por parte de los manifestantes. Los únicos violentos fueron los 'vestidos de azul', la Policía de esta provincia", aseguró Aguiar.

En caso de que Giuliani no sea liberado en las próximas horas, Aguiar anunció que la conducción nacional de ATE se reunirá de manera virtual para evaluar medidas de fuerza. "Esto puede comenzar en las próximas horas", adelantó.

Además, agradeció la movilización de los trabajadores tanto en Córdoba como en la Casa de la Provincia de Córdoba, en Buenos Aires, donde se realizaron protestas en solidaridad con Giuliani.

La detención de Giuliani se produjo en el marco de una marcha de ATE y la CTA en el centro de Córdoba, donde se denunciaron acciones policiales desproporcionadas.

Aguiar afirmó que la conflictividad social "irá en ascenso" hasta que se garantice la liberación del dirigente y se respeten los derechos de los trabajadores. “No vamos a parar de movilizarnos. La conflictividad social va a ir en ascenso hasta que sea liberado", sentenció.

En la concentración estuvieron solidarizándose con ATE y la CTA la UEPC Capital, el sindicato de Gráficos, Patria Grande, el Partido Comunista Revolucionario, el Centro de Jubilados Provincial de ATE y Cispren, entre otros.

Informe de Gonzalo Carrasquera.