Tras los incidentes, ATE Córdoba marchará para exigir la liberación de Giuliani

La protesta organizada el jueves por ATE y la CTA frente a la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba derivó en incidentes que dejaron un saldo de al menos 10 detenciones y acusaciones cruzadas.

Según la policía, 13 personas fueron detenidas, mientras que ATE aseguró que fueron 15, incluyendo al titular del gremio en su delegación local, Federico Giuliani, quien permanece internado en el Hospital Misericordia en observación.

El conflicto comenzó cuando representantes de ATE acudieron a una reunión para discutir la reducción de alimentos destinados a comedores de sectores vulnerables.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según Roberto Ramos, delegado de salud de ATE Córdoba, la reunión fue una "emboscada". Ramos relató a Cadena 3 que, al ingresar al edificio, les cerraron la puerta y la Policía intervino de manera violenta, generando un "desmán". El gremio negó que haya habido agresiones de su parte, como pedradas, y sostiene que la protesta era pacífica.

Por su parte, la Policía aseguró haber actuado conforme al protocolo. Sin embargo, ATE denunció represión y abuso de autoridad, especialmente en el caso de Giuliani, quien sufrió una distensión muscular y lesiones en el brazo derecho tras una "mala maniobra" policial. Aunque no presenta daños óseos, su estado está en evaluación, y permanece internado en calidad de detenido, sin notificación formal de su situación.

El jueves por la noche, las cuatro mujeres detenidas fueron liberadas y este viernes por la mañana se confirmó la liberación de todos los detenidos, salvo Giuliani, quien sigue hospitalizado. Al respecto, ATE convocó a una concentración a las 10 de la mañana en Tribunales II para exigir la liberación de su secretario general y el cese de lo que consideran una persecución al gremio.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El fiscal a cargo de la causa, Ernesto de Aragón, confirmó que 15 personas fueron aprehendidas durante los disturbios. "El secretario general Giuliani, por el momento, permanece aprehendido debido a diversas circunstancias que se están evaluando", expresó de Aragón a Cadena 3.

Sobre la situación de Giuliani, el fiscal indicó que "no hubo fractura", aclarando que presenta "una distensión en el codo". Además, se formularon imputaciones a los 15 detenidos, incluyendo resistencia a la autoridad y lesiones leves.

De Aragón mencionó que "hay indicios" de un intento de ingreso violento a una sede municipal, ocurrido cuando "se estableció un vallado con personal policial a la entrada, que fue violado de manera violenta", resultando en al menos cuatro policías heridos.

Informe de Lucía González.