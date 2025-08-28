La manifestación de la CTA y ATE terminó con incidentes y al menos 10 detenidos

La manifestación de los gremios CTA y ATE frente al edificio de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, ubicado en la calle 27 de Abril y Miguel C. del Corro, en la ciudad de Córdoba, derivó en un violento enfrentamiento que dejó un saldo de 15 personas detenidas, según fuentes periodísticas, aunque la policía reportó 13 aprehensiones (7 mujeres y 6 hombres).

Según indicó ATE, entre los detenidos se encontraba su secretario general, Federico Giuliani.

El reclamo, que inicialmente se desarrollaba de manera pacífica con aproximadamente 80 a 100 manifestantes ocupando la arteria, escaló cuando, según la Policía, un grupo de trabajadores ingresó por la fuerza al edificio y agredió a un efectivo policial. Esto desencadenó la intervención de más de 12 patrulleros y un importante número de agentes, quienes procedieron a desalojar a los manifestantes y realizar las detenciones.

Durante el operativo, se reportaron agresiones a periodistas que cubrían el hecho. Los cronistas fueron atacados mientras intentaban registrar el traslado de los detenidos, a pesar de estar a unos 50 metros de la puerta del edificio. "Nos han pegado, comisario, es una falta de respeto y no nos han dejado trabajar", denunció Leonardo Guevara, periodista de Radio Mitre Córdoba.

El comisario a cargo del operativo negó estas acusaciones, asegurando que los periodistas trabajaron "con total libertad" y que el procedimiento fue grabado por cámaras.

En cuanto a los heridos, desde el gremio ATE indicaron que Giuliani sufrió una fractura en el brazo, aunque la Policía desmintió que alguno de los aprehendidos presentara lesiones.

Los manifestantes, por su parte, negaron haber agredido a los efectivos dentro del edificio, afirmando que su ingreso fue sin violencia.

La calle 27 de Abril, que permaneció cortada durante el operativo, ya fue habilitada, aunque el edificio continuaba bajo custodia policial. Las autoridades anunciaron que el caso está en manos de la Justicia, que analizará las grabaciones para esclarecer los hechos.

"En el marco de una manifestación pacífica, frente a la sede de la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba, el secretario General de ATE Córdoba y la CTA Córdoba resultó detenido por las policía de la provincia, en un hecho gravísimo que expresa la política de persecución y criminalización de la protesta que el gobierno de Martín Llaryora impone en las calles de Córdoba", indicó ATE en un comunicado emitido en su sitio web.

Sobre la detención de Giuliani, desde ATE indicaron: "El dirigente encabezaba un reclamo de la CTA ante el organismo en reclamo de insumos y alimentos para las barriadas populares, cuya entrega de parte de la Municipalidad se vio disminuida drásticamente los últimos meses, cuando fue detenido violentamente por el personal policial mientras se encontraba dentro del edificio, junto a otros 15 compañeros y compañeras, en una acción artera donde fueron emboscados, en momentos que se dirigían a mantener una audiencia con funcionarios del área".

En tanto, el secretario general de ATE NAcional, Rodolfo Aguiar, se expresó en las redes sociales sobre lo ocurrido en Córdoba. "El Gobernador de Córdoba, Martin Llaryora, acaba de detener al Secretario General de ATE en la provincia, Federico Giuliani, junto a otros 14 dirigentes por reclamar alimentos y ayuda social para los sectores más postergados. La Policía de la Provincia llevó adelante las detenciones sin que exista ningún motivo y golpeándolos de manera salvaje. Incluso Giuliani podría estar fracturado producto de la represión. Se trata de un nuevo intento de criminalización de la protesta. Exigimos la inmediata liberación de todos los detenidos ilegalmente", expresó.

Informe de Orlando Morales.