Caso Solange Musse: el lunes comienza el juicio contra dos integrantes del COE

El próximo lunes comenzará el juicio contra los integrantes del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) acusados de impedir el ingreso de Pablo, papá de Solange Musse, a la provincia de Córdoba durante la pandemia por el coronavirus en agosto de 2020.

A partir de las 8:30, dará inicio en la Cámara Criminal y Correccional de 1° Nominación de Río Cuarto el juicio contra el médico Eduardo Andrada y la asistente social Analía Morales, ambos integrantes del COE de Huinca Renancó, acusados de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público durante la pandemia de Covid-19.

Los hechos se remontan a agosto de 2020, cuando Andrada, entonces director del Hospital de Huinca Renancó, y Morales, a cargo del puesto sanitario local, habrían impedido el ingreso a la provincia de Córdoba de Pablo Musse, proveniente de Plottier, Neuquén.

Musse buscaba visitar a su hija Solange, quien residía en Alta Gracia y se encontraba en internación domiciliaria bajo cuidados médicos por un cáncer de mama avanzado en fase IV.

Según la acusación, los imputados ordenaron que Musse, quien viajaba acompañado por una persona con discapacidad, regresara a su domicilio escoltado por la Policía de Córdoba, impidiéndole ver a su hija por última vez antes de su fallecimiento.

La fiscalía sostiene que los acusados desoyeron la normativa vigente que, en casos de situaciones "impostergables" como esta, obligaba a escoltar al denunciante hasta el domicilio de la persona con discapacidad o al lugar donde se encontraba la paciente en estado crítico.

El tribunal estará presidido por el camarista Daniel Antonio Vaudagna, acompañado por el vocal Nicolás A. Rins, el juez Diego Ortíz y jurados populares. La acusación estará a cargo del fiscal de Cámara Julio M. Rivero.

Informe de Francisco Centeno.