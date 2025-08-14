En vivo

App de viaje: taxistas protestan por eliminación de cupo y tarifa libre

Hoy se debate en el Concejo Deliberante. Miguel Arias, titular del Sindicato de Peones de Taxis, advirtió sobre la amenaza a su actividad.

14/08/2025 | 07:30Redacción Cadena 3

Los taxistas de Córdoba preparan una protesta en el Concejo Deliberante debido a posibles cambios en la regulación de su actividad. Según Miguel Arias, titular del Sindicato de Peones de Taxis, la información que manejan indica que se eliminaría el cupo de licencias y se dejaría a libre disposición la tarifa.

“Vamos a marchar al Concejo Deliberante, dado que lo que habían prometido los concejales no se va a cumplir prácticamente nada”, dijo Arias, refiriéndose a la ordenanza que había sido acordada. 

“La ordenanza que habían prometido, aparentemente se han cambiado algunos puntos que no son muy favorables para la actividad”, agregó.

Arias explicó que, de aprobarse, el nuevo régimen permitiría que “la tarifa la van a seguir manejando ellos (por las app de viaje)”, lo cual considera “detonante para la actividad”. 

Además, se espera la presencia de conductores de aplicaciones, quienes apoyan la eliminación del cupo.

Los taxistas sostienen que esta propuesta está destinada a “matar la actividad". Al ser interrogado sobre la presencia de otros conductores, Arias respondió: " Salimos a hacer nuestros reclamos como corresponde, hasta donde la ley nos permita”.

Una de las preocupaciones es que la nueva redacción de la ordenanza le permitiría al intendente decidir la cantidad de vehículos en servicio, “considerando la densidad poblacional y circunstancias particulares de la demanda”. Esto implicaría que no se fijaría un cupo fijo.

Aún no hay una aprobación final de la ordenanza, pero la incertidumbre genera un clima tenso entre los taxistas de la ciudad que se oponen a lo que consideran cambios perjudiciales para su labor.

Informe de Lucía González.

