FOTO: Andrés Malamud: "Milei es un loco plástico que se adapta a las circunstancias".

El analista político Andrés Malamud habló en Cadena 3 de la situación actual en Argentina y observó que existe una apatía generalizada entre los votantes. "A la gente no le importa y los políticos están en otra", expresó. Sin embargo, también sugirió que la falta de interés puede indicar que los ciudadanos no están suficientemente enojados como para ir a votar.

En relación a las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el analista mencionó que el aparato político tendrá un gran peso. "En Buenos Aires se vota en 8 secciones separadas y por lo tanto se espera que cada uno de los 135 intendentes tenga mucha más capacidad de movilizar", explicó.

En ese marco, sostuvo que la fragmentación política en Buenos Aires plantea dudas sobre la alineación de los intendentes. "El gobierno nacional no tiene casi intendentes, tiene 3 que se pasaron de otras fuerzas", comentó Malamud.

Respecto al PRO, destacó que este partido se encuentra en un ciclo de vida acelerado. "Los partidos tradicionales agonizan, pero tardan más en morir. Los que nacen de repente mueren de repente", explicó, refiriéndose a la desaparición de varios partidos en América Latina.

En cuanto a la posibilidad de una alianza entre sectores políticos opuestos, Malamud mencionó que podría haber una oportunidad, pero no por ideología. "La ideología no tiene antecedentes de despolarización", aclaró, sugiriendo que la geografía y los territorios productivos son factores más relevantes.

Sobre el presidente Javier Milei, Malamud anticipó que "va a estar en minoría y va a tener que hacer alianza, va a tener que hacer coalición", planteó, enfatizando la necesidad de adaptarse a las circunstancias.

Y concluyó: "Él está actuando un personaje. Lo hace bastante bien porque parece un loco. Capaz que lo es, pero es un loco plástico que se adapta a las circunstancias. Él se modifica en función de la necesidad".

Entrevista de Miguel Clariá.