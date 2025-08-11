Constitucionalista dijo que las nuevas medidas de Milei son "una locura"

El presidente de la Nación, Javier Milei, anunció dos proyectos de ley que se enviarán al Congreso con el objetivo de implementar medidas estrictas para alcanzar el déficit cero y regular la emisión monetaria. Durante su discurso, el mandatario afirmó: "El día lunes firmaré una instrucción al Ministerio de Economía de la Nación para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria". Esta medida busca que el Tesoro Nacional no solicite dinero prestado al Banco Central para cubrir sus gastos.

Además, se presentará un proyecto de ley que penaliza la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en débito fiscal. Según el Presidente, "todo nuevo gasto o recorte de ingreso que afecte este resultado deberá implicar un recorte en la misma proporción". La propuesta también incluye sanciones penales para los legisladores y funcionarios que no cumplan con estas nuevas reglas fiscales.

El constitucionalista Diego Armesto analizó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, las implicancias de estas medidas y expresó: "El primer incumplidor por omisión es el Poder Ejecutivo Nacional que hace dos años nos tiene sin presupuesto".

Armesto destacó que la falta de un presupuesto nacional limita la capacidad de control sobre el gasto público y afirmó que "la manera de controlar el gasto, los ingresos y egresos del Estado Nacional es a través de un presupuesto".

El constitucionalista también criticó la instrucción del presidente al Ministerio de Economía, señalando que "es una locura que un poder controle por medio de una orden ejecutiva las decisiones de otro poder del Estado". Armesto advirtió sobre la falta de independencia del Banco Central y cuestionó la legitimidad de las medidas propuestas: "Esto es más fulbito para la tribuna y nada más".

En cuanto a la legitimidad del gobierno, Armesto afirmó: "Sí, tiene legitimidad de origen, obviamente que tiene legitimidad. Es un gobierno elegido democráticamente". Sin embargo, también destacó que el presidente no debe esperar que el Congreso lo acompañe, dado que la elección principal fue ganada por Sergio Massa.

Entrevista de Hernán Funes.