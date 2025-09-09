En vivo

Radioinforme 3 Rosario

Rutas destruidas y un relato dramático: "La ambulancia entra toda en el pozo"

Adrián, chofer de vehículos de emergencia sanitaria, aseguró que circular por las trazas que atraviesan Santa Fe es un peligro para él y sus pacientes. El móvil de Cadena 3 Rosario recorrió el cruce de la autopista Rosario-Buenos Aires y la A012, que está repleta de rupturas. En la nota, los videos.

09/09/2025 | 08:03Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Pozos en el puente que sube de la autopista Rosario-Buenos Aires a la A012.

FOTO: Pozos en el puente que sube de la autopista Rosario-Buenos Aires a la A012.

    Audio. Chofer desesperado por las rutas destruidas: "La ambulancia entra toda en el pozo"

    Radioinforme 3

    Episodios

El móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, realizó una recorrida por el puente de la A012, que sube desde la autopista Rosario-Buenos Aires. La zona, por los pozos, es intransitable y genera el reclamo de los transportistas que circulan por el lugar.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En paralelo, Adrián, chofer de ambulancias con 18 años de experiencia, denunció el deterioro de las rutas que utiliza para llevar pacientes a rehabilitación. En Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, explicó su preocupación por el estado de la ruta que conecta Zavalla con Rosario, especialmente en el tramo que se encuentra en la vieja ruta 9.

“La ambulancia entra toda en el pozo. Si te metés dentro del pozo, el pozo te llega a la rodilla”, relató Adrián, enfatizando el peligro que esto representa no solo para él, sino también para los pacientes que transporta. “El paciente tiene una lesión en la cervical y no se puede amacar tanto la ambulancia”, agregó, refiriéndose a la necesidad de un transporte seguro para quienes requieren atención médica.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ante la situación crítica, Adrián y su paciente, Marcelo, se ven obligados a buscar caminos alternativos. “Tomamos la decisión de dar la vuelta por Pérez, porque por acá ya no se puede más”, indicó. A

