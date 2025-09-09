Rutas destruidas y un relato dramático: "La ambulancia entra toda en el pozo"

El móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, realizó una recorrida por el puente de la A012, que sube desde la autopista Rosario-Buenos Aires. La zona, por los pozos, es intransitable y genera el reclamo de los transportistas que circulan por el lugar.

En paralelo, Adrián, chofer de ambulancias con 18 años de experiencia, denunció el deterioro de las rutas que utiliza para llevar pacientes a rehabilitación. En Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, explicó su preocupación por el estado de la ruta que conecta Zavalla con Rosario, especialmente en el tramo que se encuentra en la vieja ruta 9.

“La ambulancia entra toda en el pozo. Si te metés dentro del pozo, el pozo te llega a la rodilla”, relató Adrián, enfatizando el peligro que esto representa no solo para él, sino también para los pacientes que transporta. “El paciente tiene una lesión en la cervical y no se puede amacar tanto la ambulancia”, agregó, refiriéndose a la necesidad de un transporte seguro para quienes requieren atención médica.

Ante la situación crítica, Adrián y su paciente, Marcelo, se ven obligados a buscar caminos alternativos. “Tomamos la decisión de dar la vuelta por Pérez, porque por acá ya no se puede más”, indicó. A