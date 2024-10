Pullaro no descarta sumar a los libertarios en 2025: "Unidos está abierto"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, brindó una extensa entrevista exclusiva a Hernán Funes, en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario. El mandatario no cerró la puerta a la idea de sumar libertarios al frente Unidos para Cambiar Santa Fe y destacó sus principales logros en el casi año que lleva de gestión.

“En Santa Fe se nacionalizan las elecciones de medio término, es difícil presentar proyectos provinciales. En Unidos tenemos un acuerdo, es un frente político provincial. El año pasado fuimos divididos en lo nacional. El frente está abierto para quien coincida en el rumbo de la provincia –respondió ante la pregunta de una posible alianza con La Libertad Avanza-. Los que coincidan con el programa de gobierno puede ser parte, no descartamos a nadie, ni de un lado ni del otro. Unidos es un frente amplio, con la UCEDE (Unión del Centro Democrático) y el GEN (Generación para un Encuentro Nacional), que es de lo más progresista”.

En cuanto a su gestión, indicó: “Sin el acompañamiento de la Legislatura hubiera sido más difícil tomar el control de las cárceles. Queremos una Justicia que acompañe nuestra idea de cambio, pero jamás pedimos un fallo judicial. La provincia avanzará cuando todos vayamos para el mismo lado. Intentaremos construir mayorías para darle respaldo a la reforma judicial. Pensamos en tener una paridad de género en todos los organismos del Estado. Primero los mejores, pero buscamos que sea progresivo”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Pullaro, además, reveló que busca respaldo de la religión permanentemente. “Me apoyo mucho en pastores evangélicos, particularmente en Walter Ghione. Y en el Padre Ignacio, que es una persona divina y un ser humano diferente. Tengo debilidad emocional por él, lo veo y siento que estoy con Dios. Vino a comer a mi casa, lo visité mucho también”, contó.

Y recordó: “Mi familia viene muy de abajo. Trabajé mucho en Rosario cuando viene a estudiar, mis viejos pasaban un momento muy duro. Cuando tuve a mis hijos estaba mejor, peo debía esforzarme mucho. Estar en el gobierno es un logro colectivo, de mi familia. Mi hermano Damián quiere competir, militó siempre conmigo. Nunca estuvo lejos de la política, pero siempre permaneció en el sector privado”.

Más ajuste que Milei y ejes de gestión

“Nosotros ajustamos más que Milei –aseguró Pullaro-. El Gobierno nacional ajustó a las provincias, es como que yo les tire la cuerda a los intendentes. Nosotros bajamos cantidad de cargos y gastos en el Estado. Empezamos con difícil fiscal, deuda flotante y un recorte nacional. Eran cuatro masas salariales, muchos decían que en mayo, junio y julio no íbamos a poder pagar sueldos. Eso se logró por ser eficientes y haber ajustado mucho”.

A su vez, mencionó puntos fuertes de su gestión:

Paritarias. “Recompusimos los salarios públicos por encima de la inflación. No cometería el error de decir que los empleados públicos ganan bien, pero sí que ganan mejor que en otras provincias. Los gremios de la educación mienten mucho, los sindicalistas son muy mentirosos. En reuniones privadas reconocen la paritaria. Los veo desenfocados en esta Argentina. Discutir con los docentes en las escuelas fue un avance muy importante que logramos en Santa Fe”.

Narcoterrorismo. “Hay una baja de la violencia del 70 por ciento. Hablamos de esto con mucha prudencia, estamos muy lejos de nuestros objetivos. Tendremos la marca de violencia más baja del siglo. Disparaban sobre edificios públicos, atentaron de manera terrorista contra víctimas inocentes. El control de la cárcel es el primer punto, la cárcel no puede ser un centro de delivery para armar el delito. Cuando tengamos infraestructura carcelaria podremos planificar, eso lleva 4 años. El segundo punto es el control de la calle. Había 20 móviles al servicio del 911. Ayer tuvimos más de 200. Los momentos pico son de 11 a 15 y de 20 a 2. Y tuvimos más de 100 caminantes. Había 360 unidades operativas. De 20 a 360 hay un cambio. El tercer punto fueron las leyes. La Ley de Narcomenudeo. También el reordenamiento de las investigaciones y su policía”.

La religión y la Policía. “El rol del cristianismo en los barrios tuvo un impacto muy importante, más las intervenciones barriales focalizadas. El rol de los pastores, hubo una batalla espiritual en Rosario. Conocieron la palabra de Dios, la biblia. Tenemos una buena Policía, no es la que el gobierno de Perotti trataba de chorra, burra y narco. Hay agentes malos y les debe caer el peso de la ley, pero la mayoría son buenos”.

Proyecto económico a largo plazo. “Neuquén y Vaca Muerta empiezan a crecer con una velocidad que cuesta imaginarse. Eso genera trabajo. Santa Fe no tiene petróleo, pero sí 300 empresas que trabajan allá y les va muy bien, sin techo de crecimiento. Es una potencialidad para los próximos 20 años. Hay un convenio con Neuquén, vemos una gran oportunidad por nuestra matriz productiva y el rol que tenemos en la metalmecánica. Antes de fin de año vendrá una misión comercial de Neuquén”.

En tanto, Pullaro confirmó que el proyecto del Presupuesto 2025 “va mañana a la Legislatura” y adelantó que “el foco es la seguridad”. “Mi mandato es mejorar la seguridad y la calidad educativa. Se avanzó mucho en ese aspecto. También queremos fortalecer el sistema productivo”, señaló.

Por último, rechazó las versiones sobre un intento del senador Felipe Michlig de trabarle la reelección en la reforma constitucional y subrayó: “Michlig es mi padre político, es de mis mejores amigos. Es al único que tengo en el despacho como dirigente. Es como mi viejo, fue una de las personas que me ayudó a estar acá. Siempre soñamos un Presidente radical, pero no se nos cruza por la cabeza pensar en otra cosa que no sea pensar en la gestión pública de la provincia. Ni siquiera nos metimos en el debate por la reforma constitucional. No hay espionaje ahora, no estamos enfocados en joder a nadie. Santa Fe será la capital del interior de la Argentina”.