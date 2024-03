Olivares: "La Nación no le puede tirar el desequilibrio a las provincias"

Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe, asistió a un encuentro con el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, y el subsecretario de Relaciones con las Provincias del ministerio del Interior, Alcides Marino, con el objetivo de “unificar interlocutores”.

“Fue una reunión citada previamente, por lo que no se habló de la Ley Bases”, comentó el funcionario del gobierno de Maximiliano Pullaro en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario. En ese sentido, apuntó que en la dinámica de la reunión “se planteó la cuestión de las provincias de las transferencias no automáticas”. “Básicamente, el FONID, la hora 25, los comedores escolares y los medicamentos de alto costo”, continuó.

“La mayoría de las provincias están con paritarias sin cerrar, por lo que se dio una expresión casi unánime sobre las dificultades si hay un recorte de parte del FONID”, atendió. Del mismo modo, se refirió a que “no estaría bueno plantear un alivio fiscal cuando hay un secuestro de recursos y una restitución de ellos”.

“Este gobierno planteó que todos los gobernadores van a ser tratados de la misma manera, pero es un tema que tiene que entenderse, que no tiene una estructura de relacionamiento y una base nacional”, detalló. Y remarcó: “No hay nadie que no comparta el equilibrio fiscal. Hoy la mayoría de las provincias tienen una situación de mayor balance que la Nación, y no tiene que ver con este gobierno”.

“Me parece difícil que el desequilibrio nacional se tire hacia las provincias. Es decir, lo que está haciendo es sacarse el agua a uno para tirárselo al vecino. No es sostenible un pacto así”, concluyó.