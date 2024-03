FOTO: Pullaro, sobre presos: "Cada día vamos a ajustar tuercas, no van estar bien".

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recibió este miércoles al ex presidente Mauricio Macri en la sede de la Gobernación provincial ubicada en la ciudad de Rosario.

Allí, le entregó la mención como Huésped de Honor de la provincia e hicieron una serie de declaraciones a la prensa, entre las que Pullaro resaltó que no cesará la “determinación política” de su gobierno para “cambiar la realidad” en las cárceles santafesinas.

“Si no lo hicimos entrar por calle Santa Fe es porque hay familiares de presos que nos están manifestando como si fueran personas buenas que no hubiesen hecho nada por cómo cambió la realidad en las cárceles de la provincia de Santa Fe”, le dijo el gobernador a Macri, disculpándose por el ingreso al edificio por una puerta lateral a raíz de la protesta de allegados a convictos frente al palacio gubernamental.

“Lamentablemente, hasta hace 90 días los presos tenían teléfonos celulares, tenían hasta comida por delivery, visitas íntimas en la cantidad que querían y de allí mandaban a matar y mandaban a extorsionar. Este gobierno tuvo una determinación política fue que eso se termine desde el día cero”, expresó.

Y añadió: “Los presos hoy que cometieron y que cometen delitos desde la cárcel están en regímenes diferenciales de detención y no vamos a parar hasta que entiendan que tienen que dejar de mandar a cometer delitos violentos en la sociedad santafesina. Si eso no lo entienden lamentablemente cada día vamos a ajustar más las tuercas y no la van a pasar bien. Pero si lo entienden todo va a cambiar en la provincia de Santa Fe”.

A su turno, el ex presidente lo felicitó por sus primeros meses de gestión en la materia. "Con el apoyo del gobierno nacional, que desapareció en los años anteriores, estoy seguro de que pronto vamos a sentir que los narcos están patas para arriba", sostuvo.