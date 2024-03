Macri, junto a Pullaro en Rosario: "Hay que abandonar el modelo estadocéntrico".

En un encuentro que concita la atención política e institucional, el ex presidente de Argentina, Mauricio Macri, arribó este miércoles a la ciudad de Rosario. Su agenda incluyó una importante reunión con el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en la sede gubernamental de la calle Santa Fe (centro de Rosario), donde fue honrado como Huésped de Honor de la provincia.

La jornada se enmarca en una serie de actividades que reflejan el rearmado del PRO, partido al que Macri pertenece y que busca consolidarse en la escena política nacional. Compartió sus reflexiones sobre la situación actual: “Siguiendo un poco la línea en la que marca el nuevo presidente, que es devolverle la libertad a la gente, empoderar al ciudadano, abandonar un modelo estadocéntrico que ha sido una carga para los argentinos en las últimas décadas, Santa Fe tiene para hacer”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Justamente, si quiere que ese motor aumente sus prestaciones y la velocidad de desarrollo se acelere, tiene que focalizar en la infraestructura que le falta en la salida de los puertos, en más puertos, tiene que lograr bajar los impuestos”, enfatizó.

Durante la reunión, Macri expresó su lamento por la suspensión de una reforma pactada en el año 2017, la cual buscaba la eliminación progresiva del impuesto sobre los ingresos brutos, entre otros, al que llamó “el más bruto de los impuestos”.

Además, se esperanzó con una mejora en la situación de seguridad a nivel local. "Con el apoyo del gobierno nacional, que desapareció en los años anteriores, estoy seguro de que pronto vamos a sentir que los narcos están patas para arriba", sostuvo.

Por su parte, Maximiliano Pullaro hizo hincapié en los desafíos que enfrenta la provincia de Santa Fe en materia de seguridad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Hasta hace 90 días los presos tenían teléfonos celulares, tenían hasta comida por delivery, visitas íntimas en la cantidad que querían y de allí mandaban a matar y mandaban a extorsionar. Y nosotros este gobierno que tuvo una determinación política fue que eso se termine desde el día cero”, dijo.

Y añadió: “Están en regímenes diferenciales de detención y no vamos a parar hasta que entiendan que tienen que dejar de mandar a cometer delitos violentos en la sociedad santafesina. Si eso no lo entienden lamentablemente cada día vamos a ajustar más las tuercas y no la van a pasar bien. Pero si lo entienden todo va a cambiar en la provincia de Santa Fe”.