Cococcioni y el método Bukele en Santa Fe: "La cosa cambió y ya no mandan ellos"

La provincia de Santa Fe se vio sacudida en las últimas horas por dos hechos referidos a la seguridad, que, según destacó el ministro Pablo Cococcioni, no estarían vinculadas. Este martes por la tarde se dieron a conocer una serie de imágenes de una requisa realizada en un pabellón de alto perfil de la cárcel de Piñero, donde los reclusos fueron mostrados adoptando un método comparable con el de Nayib Bukele, en El Salvador. Horas más tarde se confirmaría el homicidio del taxista Héctor Figueroa, de 44 años, en la zona sur de la ciudad.

En diálogo con Alberto Lotuf y Hernán Funes, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, el funcionario de la administración de Maximiliano Pullaro refirió que los niveles de seguridad y rigurosidad en el servicio penitenciario se irán incrementando en la medida de que los reclusos “entiendan o no que la cosa cambió y ya no mandan ellos”.

“Con los primeros movimientos de internos en la primera semana de gobierno, hace más de dos meses y medio, empiezan las represalias”, recordó Cococcioni. Y añadió: “Se ha ido endureciendo la postura porque entendíamos que estábamos por el camino correcto. Por un lado, esclareciendo investigativamente estos hechos para que no quedaran impunes y poder encarcelar a los autores materiales e intelectuales, si es que no estaban presos ya. Pero también ajustando las medidas, los controles administrativos en lo que es el Servicio Penitenciario porque nosotros necesitamos dar claramente un mensaje de que no van a torcerle la voluntad al gobierno de la provincia de Santa Fe”.

En ese sentido, el ministro explicó que desde el Ejecutivo “tenemos la determinación de controlar lo que ocurre en las cárceles para así controlar lo que ocurre en la calle”. “Muchos de los hechos de inseguridad en la vía pública y balaceras eran ordenados desde adentro, por lo tanto, si nosotros aflojamos, nos tuercen el brazo y nos rendimos con estos controles para que no haya problema, curiosamente, el efecto va a ser que haya cada vez más hechos de violencia en la calle”, detalló, y planteó: “Acá tenemos que jugar a todo o nada y asegurarnos que el Estado puede más que los delincuentes”.

“La delincuencia de ninguna manera puede condicionar las decisiones de política criminal, que además no son de una persona o dos personas sino que son de todo el arco institucional de la provincia de Santa Fe. La ley de Ejecución Penal, que establece el régimen de alto perfil, fue sancionada con el voto de 46 o 47 diputados sobre 50 y de 19 senadores. Así que entiendo que es una decisión en términos casi le diría absolutos como política de Estado”, remarcó.

Consultado sobre el “método Bukele” y las imágenes difundidas en redes sociales en las últimas horas, donde se pudo observar a los internos de la cárcel de Piñero sin remeras, sentados en fila y con las manos atadas, Cococcioni disparó: “Los niveles de severidad y de rigurosidad en el régimen penitenciario, en las requisas y en los controles, se van a ir incrementando conforme la población reclusa entienda o no que la cosa cambió y ya no mandan ellos. Así que esto está previsto como un escalón más dentro de ese nivel de mayores controles. En cuanto al formato, cuando se trabajan requisas con pabellones de alta peligrosidad, también hay que pensar en el empleado”.

“Tenemos situaciones de presos que le tiran con agua caliente, le tiran con vinagre a los ojos, le tiran con lavandina, le tiran con de todo. Entonces, poder tener estas medidas de sujeción física es un requisito indispensable para que los grupos de requisa puedan trabajar con la profundidad y la rigurosidad que la situación amerita”, concluyó.