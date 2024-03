Bullrich: "Se propuso a Macri para la presidencia del PRO, me parece bien"

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, analizó la política nacional en Cadena 3 Rosario a menos de un mes para dejar su rol como presidenta del PRO, y en medio de rumores sobre una posible alianza de Gobierno entre su partido y el presidente Javier Milei. Planteó que no tiene problemas en que Macri quede al frente del partido y subrayó que no está al tanto del supuesto encuentro entre Milei y el ex titular del Ejecutivo Nacional de 2015 a 2019.

El día después de la presentación de los primeros resultados del Plan Bandera en Rosario, donde destacó una notable disminución del 47,8 por ciento en los homicidios dolosos en comparación con el mismo período del año anterior, Bullrich dijo a Alberto Lotuf, Hernán Funes y Luis Fernández Echegaray que “hay una definición clara, el PRO es un partido que está en el cambio”.

“El bloque legislativo está alineado. Las formas no van a ser inmediatas, en 20 días dejo la presidencia y ahí se verán las cosas pero el futuro está trazado”, añadió en Siempre Juntos. Por otro lado, la ex candidata mandataria nacional se corrió de la polémica sobre su sucesor en el partido y dijo: “Se ha propuesto que sea Macri, me parece bien. Tengo demasiados temas en Seguridad para pensar en el PRO”.

Consultada sobre las fracturas dentro de Juntos por el Cambio, Bullrich remarcó que todavía hay “reflejos” de la coalición y ejemplificó con “el trabajo conjunto de los gobernadores”. Sin embargo, aclaró: “Esto se va a ordenar entre las Fuerzas del Cambio, donde indudablemente está el PRO, y las que están en contra del cambio. Esa es la nueva variable. Y ahí, dentro de los partidos de JxC también hay quienes van a sumarse”.

Por último, indicó que Horacio Rodríguez Larreta, hoy alejado de la escena política, “no se siente representado desde hace tiempo”. ”Su campaña fue así, él busca otra forma de interpelar a la política y a mí punto de vista eso da resultado. Es su convicción y lo veo así”.