Cuba y Argentina, un solo corazón

Adrián Simioni

Los diarios del mundo están hoy llenos de noticias de Cuba, que atraviesa una crisis terminal y un ajuste tal vez peor que el de Argentina. El gobierno anunció que mañana aumentará la nafta casi 500 por ciento, subirá la electricidad y el agua 25%. Hay cosas más pesadas y simbólicas: la dictadura cubana le tuvo que pedir a las Naciones Unidas que le done leche en polvo porque hace rato no puede cubrir el mínimo de leche que se supone que se garantizaba sólo a los niños menores de 7 años.

En Argentina podríamos decir: “Nada muy distinto de lo que pasa acá”. Bueno, no es tan así. Veamos: el sueldo promedio de un cubano no alcanza para llenar un tanque. Y aumenta la electricidad en un país donde son comunes los cortes programados que dejan al 40% de Cuba sin luz. No es sólo que los alimentos sean caros: no los hay. Hace unos días por ejemplo el gobierno anunció que hasta abril no tendrá harina porque se quedó sin trigo, así que no habrá pan para la histórica cartilla de racionamiento.

O sea: las cosas son carísimas. Pero encima ni siquiera están.

En lo que sí se parecen Argentina y Cuba es en un dato clave de sus sistemas económicos: muy poca gente trabaja de verdad en cosas necesarias y deseadas por las que los demás están dispuestas a pagar. En Argentina eso es muy extendido, si se suman los millones de planeros veteranos, jubilados jóvenes, empleados públicos sin trabajo real y mendigos en todas sus variantes.

En Cuba es extremo. De hecho el Estado cubano llega al extremo de prohibir que se trabaje fuera del Estado. Por eso el 73% de los cubanos son empleados de alguna oficina pública y el 27% restante se reparte entre cuentapropistas y cooperativistas sin inversión en las pocas actividades que les permiten y en la pequeña agricultura.

Cuba no produce prácticamente nada. Al punto que no puede aprovechar ni el turismo. El turista que va a Cuba no tiene nada que comprar, excepto tabaco y ron. Así que no deja un dólar. Y los dólares que reciben hoteles y otros servicios salen tan rápido como entran, porque todo lo que consumen en los resort tiene que importarse. En la isla de las frutas y el azúcar al turista hay que darle mermelada importada de Europa. Nadie la produce en Cuba, que transformó la utopía socialista en una pesadilla populista en la que casi nadie trabaja de verdad. No es sorpresa entonces la pobreza extrema. El sueño socialista se cumplió en una versión catastrófica: son todos iguales; iguales de pobres.

Cuba viene a ser la versión extrema de la Argentina. Pero nuestro país no anda muy lejos de ese barrio pesadillesco, donde muy pocos trabajan de verdad y son periódicamente saqueados para mantener islotes donde pastan y duermen la siesta los que jamás hacen nada útil, valioso y a costos razonables por nadie. Esa es la verdadera causa de la crisis. Y es lo que hay que cambiar. En Cuba y en Argentina.