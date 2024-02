Utep se moviliza frente a Economía por financiación de obras y ayuda a comedores

Militantes y dirigentes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep) desarrollaban una concentración y protesta en las inmediaciones del Ministerio de Economía "para defender el trabajo de la economía popular", entre otras demandas.

La manifestación que se desarrolla frente a la cartera económica provocaba el corte parcial del tránsito de Hipólito Yrigoyen al 200, frente a la Casa de Gobierno y contaba con la presencia de efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

"Exigimos al gobierno que no desfinancie las miles de obras que se hacen en los barrios populares, las cuales mejoran la calidad de vida de millones de familias que viven en condiciones indignas y de pobreza", dijo a Cadena 3 Alejandro "Peluca" Gramajo, secretario general de la Utep.

Y expresó: "Desfinanciar esa política impide resolver el problema del agua potable, la electricidad y el mejoramiento de viviendas. Es una protesta pacífica para que ajusten a los poderosos y no al pueblo humilde que hace un esfuerzo inmenso por organizarse".

Por otra parte, Gramajo afirmó que se triplicaron los asistentes a comedores y la gente que busca comida, que pasa incluso durante la noche.

"Lamentablemente, hoy no tenemos interlocución alguna en el Gobierno. El ajuste y la galopante inflación tienen un resultado de casi un 60% de pobreza que son millones de argentinos y argentinas que están pasando hambre y no hay ni una política paliativa. Lo que no se dan cuenta es que mientras siembren pobreza y miseria, va a crecer la organización y la resistencia", remarcó a Télam.

Tras la movilización realizada este miércoles a la sede de Capital Humano, la Utep vuelve de esta forma a movilizarse a Economía, "como una continuidad del plan de lucha para defender el trabajo de la economía popular", destacó Gramajo.

"Nos movilizamos porque el Gobierno y su ministro de Economía, (Luis) Caputo, decidieron terminar con las obras en los barrios populares, el programa Mi Pieza y el acceso a lotes con servicios", dijo el dirigente gremial Gramajo y advirtió que las "obras vigentes en distintos puntos del país están en peligro por el ajuste del Gobierno, no habrá fondos para nuevas obras, sorteos de Mi Pieza, ni nuevos terrenos para los vecinos".

Por otra parte, los trabajadores cooperativizados del Programa Agua + Trabajo y Cloaca + Trabajo y Vinculaciones iniciaron una protesta en la sede de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), en reclamo de "el retraso en los pagos de sueldos, el congelamiento de los salarios desde octubre y la amenaza del cierre del programa de trabajo", entre otras demandas.

"Nos estamos movilizando por retrasos en los pagos de sueldo, el congelamiento de los salarios desde octubre y la amenaza del cierre del programa de trabajo, del que no solo viven más de dos mil familias sino que ha permitido el acceso a agua potable y la red de cloacas a barrios enteros", informaron los trabajadores cooperativizados.

César Montiel, trabajador cooperativista y referente del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) del distrito bonaerense de Almirante Brown, explicó: "Somos trabajadores que dependemos de la empresa AYSA. Venimos realizando trabajos de conexiones de redes y vinculaciones domiciliarias desde hace casi 20 años y desde la asunción del nuevo Gobierno, no estamos cobrando nuestros sueldos a pesar de haber realizado los trabajos acordados".

Entrevista de Orlando Morales.