Cuatro gremios docentes anunciaron un paro para el próximo lunes en el país

Dirigentes de cuatro de los cinco sindicatos docentes nacionales convocaron para este lunes un nuevo paro nacional docente tras el fracaso en las negociaciones para discutir el ingreso mínimo del sector. Se trata de UDA, SADOP, AMET y CEA.

La medida se anunció este miércoles en conferencia de prensa en el salón Saúl Ubaldini de la Confederación General del Trabajo (CGT).

En Córdoba, la Unión de Educadores de la Provincia (UEPC) anunció minutos antes un paro para este martes en rechazo a la oferta de la Provincia.

Por su parte, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) resolvió este miércoles "convocar, en el marco de la más amplia unidad de todos los sectores educativos y del movimiento sindical docente, a una jornada nacional de protesta con acciones en las provincias", pero no fijó una fecha aún.

La reunión con el Gobierno pasó a un cuarto intermedio hasta el martes próximo, un día después del paro, cuando existirá una nueva convocatoria para tratar de destrabar el conflicto con los sindicatos docentes.

"Vamos a hacer un paro nacional el próximo lunes 4. Un paro total de actividades en todo el país. Y ahí estamos iniciando un plan de lucha que, de no reflexionar el Gobierno nacional, se va a extender con distintas medidas a lo largo y a lo ancho del país", aseguró el secretario general nacional de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, durante una conferencia de prensa en la sede de la calle Azopardo.

En esa línea, el dirigente sindical expresó: "El Gobierno nacional se negó a responsabilizarse dentro del marco de la ley del financiamiento del sistema educativo argentino. Tuvimos una reunión sin ninguna respuesta".

En ese marco, el cosecretario general de la CGT y secretario adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, sostuvo: "La CGT no va a mirar para otro lado, se va deteriorando el poder adquisitivo. Vemos como los trabajadores saltan molinetes porque no pueden pagar los boletos de colectivo".

A su vez, el dirigente sindical volvió a lanzar dardos contra el presidente de la Nación: "Puede apretar a los gobernadores, a los diputados, pero a la CGT no la aprieta nadie".

"No pudieron los militares, no pudo (Mauricio) Macri y mucho menos va a poder este cachivache, que es un empleado de las corporaciones nacionales e internacionales", afirmó Moyano.

“No ofrecieron nada. Fue un diálogo de sordos. Hasta, en un momento determinado, quisieron negar el ámbito paritario. Nos vamos muy tristes, porque tenemos docentes con el salario mínimo en Argentina en 250 mil pesos. Muchos de ellos son jefes de familia”, había dicho Romero, luego del encuentro en declaraciones a la prensa.

En esa línea, el gremialista agregó: "Al no pagar el incentivo, ya no son más 250 mil, sino que le están restando al salario inicial. Todas malas noticias. No se habló de inversión, que es una responsabilidad del Estado nacional garantizar el financiamiento educativo".

Por su parte, la titular de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Sonia Alesso, expresó: “Nosotros tenemos votadas las medidas de acción en el congreso. No tenemos mucho que dudar en este sentido. Sí hay una cuestión de temporalidad, porque nosotros estamos convencidos de que nos asiste la razón, en el sentido de que esto debe ser cumplido y que ya están perjudicándonos a los docentes”.

“La no convocatoria formal, en tiempo y forma, con un temario, una propuesta y el no envío de fondos a los docentes de las provincias ya están trayendo consecuencias, que son paros en las provincias. Si esto no se resuelve el martes, van a continuar”, agregó la dirigente gremial.

Por su lado, luego del encuentro con los gremios docentes, desde el Gobierno confirmaron “la continuidad del Fondo Compensador y el fin del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), en el que se buscará reorientar los fondos a políticas vinculadas con aprendizajes efectivos (como el Plan Nacional de Alfabetización) y al sistema de información escolar”.

A su vez, aseguraron que, para “establecer el piso salarial, se pidió que las provincias hagan llegar su oferta para discutirla en la mesa”.

Durante el encuentro, los gremios docentes solicitaron la recomposición salarial, el pago de la deuda con respecto al FONID y que el Gobierno le dé continuidad el fondo compensador docente.

La citación incluyó a los ministros de Educación de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos como parte del Consejo Federal de Educación, con el fin de "iniciar los diálogos a fin de acordar el convenio marco nacional del salario mínimo docente".

El lunes último, CTERA, el sindicato mayoritario de docentes nacionales, concretó un paro en todo el país, en rechazo a la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo de Compensación Salarial.

Por su parte, ante la convocatoria que había hecho llegar el Gobierno, se bajaron del paro los otros cuatro sindicatos docentes nacionales, que forman parte de la CGT: UDA, Sadop, AMET y CEA.