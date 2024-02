Con la reaparición de Rodríguez Larreta, Pullaro reunió a su gabinete en Rosario

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, lideró una reunión con su gabinete, en la cual se abordaron claves de la gestión provincial. La cita contó con la presencia del ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien compartió experiencias sobre planificación y gestión pública.

El Salón Blanco de la sede de Gobierno en Rosario fue el escenario donde el mandatario santafesino destacó la importancia de compartir las experiencias exitosas de otras jurisdicciones. En este sentido, expresó: "Somos un equipo que propone gestionar la provincia de Santa Fe con mucha iniciativa y queríamos compartir la experiencia que tuvo Horacio Rodríguez Larreta como Jefe de Gobierno y Jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires".

El foco del encuentro giró en torno a diversos temas, entre ellos la seguridad, una prioridad indiscutible para la provincia. Pullaro reafirmó: "Vamos a seguir trabajando con mucha fuerza para hacer retroceder a las organizaciones criminales y mostrarles que el Estado tiene más peso cuando tiene definición y decisión política".

"Fue un enero donde sacamos la policía de la calle, hubo muchas identificaciones, detenciones, secuestro de armas de fuego y, además, logramos ordenar en parte y progresivamente la cárcel, que lamentablemente durante cuatro años fue un desorden generalizado. Ordenar eso está trayendo una reacción de las organizaciones criminales", añadió.

Por su parte, Rodríguez Larreta destacó la importancia de estar presente en las calles y subrayó el trabajo conjunto entre la Gobernación, las intendencias y otras instituciones clave. "Trabajar en equipo es central. Hay que adaptar la realidad a la provincia", afirmó.

El también ex precandidato presidencial compartió enfatizó la importancia del planeamiento, la planificación detallada y el seguimiento de acciones para lograr resultados concretos. "Tengo la premisa que lo que no se mide no mejora. Todo ese sistema es un método de gestión que lo compartimos con el Gobernador. Soy un creyente en la experiencia, con lo cual poder compartirla siempre suma", subrayó.

En esta línea, Rodríguez Larreta sostuvo que "el gobernador Pullaro puso mucho énfasis en la seguridad, una impronta nueva, un cambio de ritmo y un foco muy importante puesto en eso".

"De lo que ha sido mi experiencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la prioridad de estar en la calle es decisivo. Por eso me parece muy valioso que el Gobernador ponga tanta energía y esfuerzo en la seguridad", concluyó.