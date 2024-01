Docentes reclaman el pago de la cláusula gatillo: "Es una deuda del Estado"

La polémica por las paritarias del Gobierno de Santa Fe con los gremios docentes sumó un nuevo capítulo la semana pasada cuando volvieron a verse las caras tras el primer encuentro del 4 de enero. Sin embargo, en la antesala a las conversaciones oficiales el titular de Sadop Rosario Martín Lucero destacó que lo firmado previamente “es una deuda” con los maestros y que solo se puede discutir “hacia adelante”.

“No hay recursos para pagar lo que piden los gremios, y no vamos a entregarles la llave del Gobierno. Vinimos a cambiar las cosas”, había dicho en la mañana del lunes la vicegobernadora Gisela Scaglia en diálogo con Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario. En la misma línea, la compañera de fórmula de Maximiliano Pullaro añadió: “Firmaron una cláusula gatillo con una administración que estaba saliendo y que no tenía recursos”.

Quien salió al cruce fue el titular de Sadop Rosario, Martín Lucero, quien recordó que “esta paritaria se firmó en agosto del año pasado”, habiéndo comenzado a discutir en julio, por lo que “Pullaro no era el gobernador electo ni había autoridades nacionales electas”. “Eso de que los gremios firmaron sabiendo que no se podía cumplir no es así. No esperábamos a Milei como presidente ni inflación como la de diciembre. No se firmó algo que se sabía que no se podía cumplir”, remarcó.

El gremialista también expresó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, que “los docentes no firmamos cosas por voluntad de los representantes, esas cosas se votan entre todos”. “Estamos reclamando el último aumento de diciembre, el pago de la deuda del Estado. Para adelante, que no se discutió, es razonable que planteen otro mecanismo de pago. Lo que es grave es que nos digan que no nos deben, no funciona así. Hay que reconocer la deuda”, pidió.

“No se puede decir que no se debe, porque a mí la Provincia cuando digo que no tengo plata me cobra igual los impuestos”, disparó Lucero. En ese sentido, apuntó que los trabajadores contaban con el dinero porque el decreto “ya estaba firmado y homologado”, y que representa “100 mil pesos para un docente que recién se inicia y para uno que se está por jubilar son 150 mil pesos”.

“El cuatro de enero estábamos sentados para discutir. Si sabían que no tenían plata no tenían que esperar 20 días”, subrayó. Y concluyó: “Ir a la justicia es una opción, lo estamos analizando con nuestros abogados. Se está desconociendo el alcance de un decreto homologado”.