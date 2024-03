Gisela Scaglia: "Es intolerante, a veces el Presidente no quiere escuchar"

Gisela Scaglia, vicegobernadora de Santa Fe, manifestó su postura tras la convocatoria del presidente Javier Milei al “Pacto de Mayo” y lo cuestionó por no atender a las provincias.

“Es intolerante, a veces el Presidente no quiere escuchar. No es posible que alguien pueda gobernar sin haberse sentado nunca con un gobernador como el nuestro. A nosotros la Nación nos debe dinero, es otra cuestión más para dialogar”, comentó Scaglia en una entrevista con Alberto Lotuf, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“Para nosotros dialogar siempre es bueno. Pero falta mucho, el Presidente debe hablar antes con los gobernadores. La nuestra es una provincia trabajadora, debe sentirse a gusto de hablar con nosotros. Esta provincia tiene a un gobernador amenazado por ir contra las mafias”, destacó.

La funcionaria reveló que el mandatario nacional no atiende a los pedidos de reunión y también le cayó a Guillermo Francos. “Hay predisposición del ministro del Interior, pero luego hay temas que no se solucionan. Todavía el Estado nacional en esta idea de Milei no pudo nombrar funcionarios en áreas clave. La idea del que trabaja en lo público es casta…no caigamos en eso, la gestión pública requiere de gente que tome decisiones”, planteó.

“Todos deseamos que a Milei le vaya bien, pero que eso es que les vaya bien a los argentinos. Deseamos que este dolor que atravesamos desde lo económico se termine rápido. Hay gente que no puede comprar el pan”, lamentó.

Finalmente, consultada sobre el adelanto que Patricia Bullrich dio a Cadena 3 en torno a la posible presidencia de Mauricio Macri en el PRO, la compañera de fórmula de Maximiliano Pullaro sentenció: “Estuve reunida con Macri, lo vi con ganas de ser presidente del PRO. Lo vamos a acompañar”.