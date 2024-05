El Gobierno restituyó a Parques Nacionales tierras cedidas a un exfuncionario "K"

El Gobierno nacional anunció que restituirá a Parques Nacionales dos hectáreas ubicadas a orillas del lago Nahuel Huapi y que fueron entregadas a un exfuncionario kirchnerista durante la administración del expresidente Alberto Fernández durante el conflicto mapuche en esa zona.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que estas tierras habían sido entregadas a una agrupación llamada Fundación Arcangel San Miguel por Justicia, Igualdad y Solidaridad. Esta agrupación es liderada por un exfuncionario y abogado allegado al dirigente Juan Grabois, según denunció el vocero.

"Esta agrupación era liderada por un militante del Movimiento Popular La Dignidad, llamado Franco Dellavalle, un abogado cooperativista cercano al excandidato a presidente Juan Grabois, quien fue también director de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía entre abril y diciembre de 2023", dijo Adorni.

"A lo largo del Gobierno del doctor (Alberto) Fernández y la doctora (Cristina) Fernández se reconocieron 221 comunidades indígenas sin demostrar necesariamente pertenencia a comunidades originarias", sostuvo el vocero.

Y añadió: "De hecho 81 de estos reconocimientos se hicieron en los últimos 16 días de gestión, para que se entienda el desorden que había en este tipo de cuestiones".

"Los parques nacionales son patrimonio de todos los argentinos y no de los privilegiados por estar o pertenecer al grupo que es más cercano al poder de turno. En estos parques no va a flamear ninguna otra bandera que no sea la bandera argentina", concluyó el funcionario en su habitual conferencia de prensa.

