Una comunidad mapuche debe desalojar un camping usurpado en 2011

La Justicia de Neuquén tomó una decisión en relación a la ocupación de un camping en Villa La Angostura por parte de la comunidad Paichil Antriao, que se autodenomina mapuche. Según el fallo, no hay elementos para aprobar los presuntos derechos ancestrales que han reclamado durante los últimos años.

Diego Frutos, vecino de Villa Mascardi y víctima también de usurpación, explicó a Cadena 3 que "esta autoproclamada comunidad mapuche, la Paichil Antriao usurpó en 2011 lo que es el camping y lotes privados del Cerro Belvedere argumentando una supuesta reivindicación territorial". El Superior Tribunal de Justicia de Neuquén rechazó este argumento bajo el argumento de que no han podido demostrar nunca que son descendientes del pueblo originario.

Frutos añadió: "La ley 26.160 de comunidades aborígenes impide los desalojos existentes hasta noviembre de 2006, pero esta gente se instaló en 2011". Según él, muchos grupos se autoperciben mapuches para hacerse con tierras y ha habido casos similares en Mascardi y Bariloche.

"Lo que viene sucediendo aquí en lo que se llama la Comarca Andina, en toda la región patagónica, es que de buenas a primeras, de la noche a la mañana, se juntan tres, cuatro amigotes que dicen, 'che ¿tu tatarabuelo no ordeñó acá una vaca?, ¿por qué no nos juntamos y nos auto percibimos mapuches?' y todo para poder hacerse de tierras", describió. Y los calificó de "malandras, atorrantes, que hasta que se auto percibieron mapuches, no tenían nada de mapuche".

A pesar del fallo judicial ordenando su desalojo y el pago por todos los años ocupados ilegalmente, la comunidad Paichil Antriao aún no ha abandonado el lugar. Afirman que apelarán a la Corte Suprema Nacional, pese a que el Tribunal ordenó entre otros puntos la restitución del predio municipal, el pago de los costos procesales y el canon actualizado de todos estos años de usurpación.

"Esta gente, la Paichil Antriao, no hay ninguno que lleve ese apellido, son todos Gómez, Pérez, Gutiérrez", aseguró.

Frutos concluyó afirmando que estas situaciones perjudican al verdadero pueblo mapuche: "El pueblo mapuche no reclama nada porque ya tiene lo suyo. El Estado nacional le dio las tierras reclamadas que son como 6.000 hectáreas". "Todos estos son inventos que lo único que hacen es dañar, perjudicar a los verdaderos mapuches con los que convivimos en la zona, en total cordialidad, como corresponde", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá