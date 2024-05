Canelo Álvarez venció a Munguía por decisión unánime y mantuvo el título mundial

En una de las peleas más esperadas del año, el mexicano Canelo Álvarez mantuvo el título mundial y sus cuatro cinturones de los supermedianos tras derrotar por decisión unánime a su compatriota Jaime Munguía en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

El ya histórico boxeador rompió con el invicto de 39 victorias de su compatriota tras imponerse en las tarjetas por 117-110, 116-111 y 115-112.

"Tomo mi tiempo, es un poco lento, pero fuerte, pude contragolpearlo, por eso soy el mejor, no me considero el mejor de todos los tiempos, respeto a todos los peleadores mexicanos, pero soy el mejor ahora mismo", declaró Canelo tras la victoria.

El récord de Canelo subió 61 triunfos (39 por nocáut) con dos empates y dos derrotas.

En los primeros rounds, Munguía salió con todo e impuso condiciones con su jab de izquierda que aterrizó en el rostro de Canelo con un promedio de ocho por round. Mientras que, Álvarez comenzó con su guardia cerrada y luego a partir de la segunda vuelta intentó castigar los brazos de su rival.

El punto de quiebre se dio en el cuarto asalto cuando en su afán de atacar Munguía descuidó su defensa y fue derribado por un uppercut de derecha de Canelo que envió a la lona a su contrincante.

.@Canelo detonates a right uppercut that sends Munguia to the canvas in RD4!



