Martha Pelloni y el caso Loan: "Hay sinvergüenzas que aprovechan para pedofilia"

La hermana Martha Pelloni, coordinadora de la red “Infancia Robada”, analizó los detalles de la desaparición de Loan en Corrientes y contó posibles trasfondos del hecho.

“En la trata puede haber una mafia en la que hay abusos y se entregan niños. Hay sinvergüenzas que aprovechan para adopciones y pedofilia. Yo destaqué la figura del nene, canta, baila, eso para pornografía…los chicos valen por sus habilidades en el mercado negro”, dijo Pelloni en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“Hubo encubrimiento policial y no sé si judicial, porque no alcanzó a llegar la Justicia de Goya. En la primera semana no había que buscar con rastrillaje, era un caso de entrega de niño”, denunció.

Y analizó: “Se aprovechan de la pobreza económica pero la peor pobreza es la cultural, son lugares muy vulnerables. Se apropian de las creencias porque son gente de mucha fe. Se mantienen felices por eso. Aman la naturaleza, a los chicos que traen al mundo. Pero la fe es muy fuerte en esas personas”.

Pelloni recordó que ella y la red comenzaron a trabajar en este tipo de casos en la década del 90, tiempo en el que se topaban con situaciones muy complejas. “Veíamos tráfico de niños a Europa –reveló-. Había adopciones truchas, en ese momento no hacían falta ni documentos. Por eso formamos tantos foros en el país. Tenemos madres protectoras que luchan porque la Justicia les devuelva a sus hijos abusados por otros familiares”.

Y concluyó: “En Rosario hay chicos en peligro, más con el narcotráfico que hay. Las organizaciones de trata manejan armas y dinero. En este caso confío en la Justicia Federal y en Patricia Bullrich, que irá a Goya”.