Dónde está Loan: para un experto, hay tres líneas de investigación posibles

Loan Peña, el niño de 5 años que está desaparecido desde el pasado jueves 13 de junio, es intensamente buscado en 9 de Julio, Corrientes, en Chaco y en varios puntos más. En las ultimas horas hubo avances en la investigación, que para un experto tiene tres líneas posibles.

“Hay tres líneas de investigación. La primera es que se trata de un hecho accidental, que yo todavía no descarto. La segunda es que haya una red de trata, hay hechos en la zona y esto es posible, pero no me parece probable porque en esos casos hay cierta planificación, y este hecho parece precipitado. La tercera es un delito dirigido contra la integridad sexual del menor”, detalló Raúl Torre, licenciado en Criminalística.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En comunicación con Alberto Lotuf en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, Torre analizó: “La investigación fue confusa, cuando se busca en zona rural debe haber una planificación, cuadriculación de terrenos y demás. Con drones volando a 10 metros del piso a un cuerpo sin vida no van a rastrear. Los espejos de agua complejizan el trabajo. Escuché hablar de un ataque de un yacaré, que come peces…pero si tenemos perros cimarrones, que son para tener en cuenta. Y el tiempo que pasa, verdad que huye: se modifican los escenarios y se pierden rastros. Es un hecho complejo y no hay que mezclar”.

En ese punto, evaluó las detenciones de última hora y apuntó: “La impaciencia precipitada del caso lleva a que se tomen medidas cautelares que en una investigación no tan expuesta no se tomarían. Están privando a personas de su libertad. Con jerga policial diría que están haciendo eso para ver si alguno se quiebra”.

El rol de los perros y la Justicia Federal

Para el experto en Criminalística, hay tareas de investigación que no son tan relevantes como se las piensa a priori. En ese sentido, señaló: “Los rastros de los perros son indicios, no son 100 por ciento seguros. Se le adjudica un valor…y es un indicio nada más. Ahora en los medios hay cátedras de investigación donde se analizan cuestiones subjetivas. Mi análisis es la evidencia forense, eso no miente. El perro no declara en la causa, los elementos los da el instructor del perro, es un binomio”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por otra parte, Torre dijo que la relevancia de la intervención de la Justicia Federal “depende del juez”. “Si entiende que hay datos para investigar un posible delito federal como trata de personas, puede avanzar. Ahora lo que hicieron los primeros investigadores se tiñe de sospecha sobre lo que hicieron –destacó-. No estaría mal que intervenga la Justicia Federal, que tiene más fuerzas a disposición con rapidez”.