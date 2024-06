Caso Loan: "Existen redes de trata que venden niños como perritos"

La búsqueda de Loan, el pequeño correntino desaparecido hace 11 días, continúa con la sospecha de que podría haber sido entregado o vendido en un contexto de trata de personas. La Policía Federal Argentina encontró rastros genéticos del niño en un vehículo y en un departamento. En ese marco, las investigaciones también se extienden a la provincia del Chaco y se baraja la posibilidad de que el niño haya sido trasladado fuera del país hacia Paraguay o Brasil.

Fernando Soto, director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, señaló en diálogo con Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, que "la investigación parece encaminada hacia un hecho de secuestro". Aunque inicialmente se manejó la hipótesis del extravío, ahora todos los testigos están detenidos e imputados. Entre ellos una funcionaria municipal y un militar retirado.

Soto explicó que existen redes de trata en Argentina, aunque los casos suelen ser más comunes con bebés por ser más fáciles para manejar. Estos niños son vendidos “como si fueran objetos, perritos”. Sin embargo, el director destacó que esta es solo una hipótesis ya que aún no hay pruebas definitivas.

"La hipótesis del secuestro tenía que haber estado en el primer día" afirmó, en línea con lo expuesto por la directora de Missing Children. Asimismo, apuntó: “Argentina tiene una frontera seca de 43.000 kilómetros. Es una extensión que no se puede controlar. Los pasos fronterizos son los pasos oficiales, pero existen múltiples. En un paso oficial, he escuchado más de una vez que pasado, incluso con niños a los que no se les ha pedido nada”.

“Pero sacando esos pasos oficiales, los pasos no oficiales, que son múltiples, no se pueden controlar totalmente. Existen calles, que de un lado es Argentina y del otro lado está Bolivia. No hay un control que pueda decirse que es estricto, porque no se puede. Hay un control permanente de gendarmería, pero la realidad es que hay pasos de contrabando y de droga y seguramente también de estos delitos”, concluyó.