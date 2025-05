La "guerra" desconocida entre Julio Chávez y Ricardo Darín

La historia de la tensión entre Julio Cháv­ez y Ricardo Darín se remonta a sus inicios en la actuación. A pesar de ser dos de los actores más reconocidos de Argentina, han tenido solo una colaboración.

En esa ocasión, la experiencia no fue positiva, ya que culminó con la expulsión de uno de ellos del proyecto. Actualmente, Cháv­ez se encuentra promoviendo su obra "La ballena", en la que interpreta a un personaje con sobrepeso, un rol que previamente otorgó a Brendan Fraser un Oscar en su versión cinematográfica.

En una reciente charla, Darín se expresó sobre ciertos actores que desempeñan papeles similares, afirmando: "Admiro a aquellos actores que cuentan una historia al actuar, no me interesan los que simplemente muestran habilidades. Hay quienes creen que actuar bien implica subir de peso o interpretar a personajes con discapacidades visibles, mientras que su actuación podría no tener sustancia".

Ante estas observaciones, Cháv­ez fue interrogado sobre cuál talento le gustaría adquirir de otro actor, a lo que respondió que envidiaba la sociabilidad de Darín. "Él es un excelente conocedor y esa habilidad social ha sido clave en su exitosa carrera, algo que yo no poseo", apuntó.

Cháv­ez también reflexionó sobre su escasa relación con Darín, señalando que solo compartieron un proyecto cuando eran unos niños. En dicha ocasión, él fue despedido, lo que lo llevó a crear una percepción de no ser un buen actor en comparación a Darín, quien ha desarrollado una carrera impresionante. "Soy un mal jugador social, y lo respeto por sus habilidades que yo no tengo", admitió.

Recientemente, surgió el tema de por qué Cháv­ez rechazó participar en la película "Relatos Salvajes". El actor confesó que no estaba dispuesto a estar detrás de Darín en el cartel, un papel que finalmente fue interpretado por Oscar Martínez. Estas declaraciones han profundizado la percepción pública sobre su relación marcada por la competencia y la rivalidad.