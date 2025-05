Gustavo Sáenz emitió su voto en Salta y cuestionó a la dirigencia nacional

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, participó de la jornada electoral en su provincia, donde emitió su voto y aprovechó para realizar importantes declaraciones sobre la situación política actual en el país.

En sus afirmaciones, cuestionó de manera contundente a la dirigencia nacional, afirmando que "un baño de humildad le vendría bien", y lamentó que "nunca hacen autocrítica". Criticó a quienes se han alejado del oficialismo, señalando que "todos creen que lo hicieron perfecto", mientras que quienes permanecen en el poder tampoco reconocen sus errores. A su juicio, esta actitud obstruye el avance hacia una Argentina más justa y federal.

Respecto a su relación con el presidente Javier Milei, Sáenz dejó en claro su apoyo a algunas de las iniciativas del Ejecutivo nacional. Destacó que fue elegido con un amplio respaldo y que, por ello, es necesario "dejar gobernar". No obstante, subrayó que su respaldo no es incondicional: "Acompañamos lo que creemos que hay que acompañar. Y también nos plantamos cuando no estamos de acuerdo".

El gobernador resaltó la diversidad política que sostiene su espacio, compuesto por radicales, peronistas, libertarios, independientes y miembros del PRO. Sáenz enfatizó: "Acá no votamos sellos ni colores, votamos personas que defiendan a los salteños".

Además, se refirió a la fallida intención de formar una alianza con La Libertad Avanza, argumentando que no le parece mal que presenten sus candidatos, pero expresó su rechazo hacia "la hipocresía y la falta de palabra".

Sáenz criticó con dureza el centralismo porteño, afirmando que "la verdadera grieta en Argentina es entre el país central y el norte olvidado". Se quejó de que "durante años se tomaron decisiones que afectaron a las provincias sin consultarlas", lo que a su juicio explica la situación actual del norte argentino.

El gobernador concluyó sus declaraciones haciendo un llamado a la unidad, instando a que todos los actores políticos se sienten a "discutir los problemas de la gente, no los de la política".

Informe de Elisa Zamora