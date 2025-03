La decisión de García-Mansilla: "Demostró que no es un empleado del Ejecutivo"

La situación actual de la Corte Suprema de Justicia de la Nación genera incertidumbre tras la reciente designación de Manuel García-Mansilla y el rechazo de sus pares a la doble función de Ariel Lijo. Este último, nombrado por decreto del Gobierno, no puede asumir su cargo hasta que renuncie a su puesto como juez federal, lo que ha llevado a la Corte a postergar su juramento.

El abogado constitucionalista Diego Armesto habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, sobre la independencia de García-Mansilla, quien vota en contra de los intereses del Gobierno. "Es un cierto grado de independencia, demostrar que no es empleado del Ejecutivo", afirmó. Armesto destacó que la Corte respeta sus propios precedentes y subrayó que "no podés tener dos cargos, no podés ser juez de grado de primera instancia y ser juez de corte en comisión".

Respecto a la situación de Lijo, Armesto sugirió que su indecisión para renunciar refleja una falta de condiciones para hacerlo, al tiempo que señaló que "el Senado puede juntarse la semana que viene y voltear los dos pliegos". Esto pone en evidencia la inestabilidad de la Corte, que actualmente opera con solo cuatro miembros.

Armesto sostuvo que la Corte sigue funcionando normalmente hasta que el Senado se pronuncie. "La pelota volvió al Senado", explicó, y añadió que, aunque algunos interpretan la situación como el surgimiento de una "nueva mayoría" en la Corte, él se muestra escéptico. "Me parece que es más para título de diario que para otra cosa", aclaró.