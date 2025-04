Granata: "Hay prioridades que no son la reforma de la Constitución"

Amalia Granata, diputada provincial y candidata a convencional constituyente por Somos Vida y Familia, habló en la previa de las elecciones del próximo domingo y criticó la reforma constitucional que propone el gobernador Maximiliano Pullaro.

“Desde que arrancó la campaña queremos explicarle a la gente lo que se vota, cosa que no hizo el gobierno provincial. La gente no está en tema, no sabe que el domingo debe votar y qué debe votar. Me pasó con un candidato mío que me llamó para preguntarme eso. Esto fue adrede hecho por Pullaro, lo hizo por conveniencia”, comenzó Granata en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“Una de las prioridades es cerrar el Senado, un lugar de parásitos improductivos. Son señores feudales, no rinden cuentas de los gastos. Los departamentos son pobres y los senadores son ricos. Gramajo, Michlig, Traferri, Calvo, están atornillados en las sillas sin rendir gastos. Son de departamentos pobres y ellos son ricos”, manifestó, y sostuvo: “Debe haber reelección, pero Pullaro no puede reelegir porque juró con una Constitución que no lo permite”.

Además, cuestionó la reforma: “A Pullaro le votamos todas las emergencias. El gobernador se encaprichó con esta reforma que sale millones, hay otras prioridades, la Constitución actual garantiza derechos. Las escuelas se caen a pedazos, no hay pediatras en la provincia, eso llevó a la muerte de dos chiquitos en Reconquista. En la provincia un pediatra gana 1.200.000 pesos. Hay prioridades que no son la reforma de la Constitución. El gobernador reformó la Justicia adicta para él, le tocó el sueldo a docentes, policías y jubilados. Proponemos una ley de educación y no les interesa”.

Sobre la autonomía de las ciudades se preguntó si son más impuestos y expresó su apoyo para sumar a la Constitución provincial “el derecho a la vida desde la concepción”, tras el pedido de un apartado antiaborto de la Iglesia.

Marido asesor y bombas a Mayoraz

En los últimos días se abrió una polémica porque Granata blanqueó que su marido es también su asesor. “Mi marido está hace un año codo a codo conmigo. Yo me enfrento todos los días con Pullaro, soy la única oposición. Nos opusimos a la reforma previsional, al mamarracho que hizo al poner sus amigos en la Corte. A mi marido y a mí nos dijeron que en la ruta tengamos cuidado porque nos iban a poner algo para cuando nos parara la Policía”, denunció.

“De mi marido no tengo nada que ocultar –afirmó la candidata con pasado mediático-. Tengo cinco contratos para sumar a mi equipo. En enero se me desocupó uno, por eso se sumó mi marido, que tiene su pasar resuelto. No es un tema de plata, es oficializar una relación laboral. Con dinero del sueldo donamos alimentos a merenderos. Tenemos casa en Buenos Aires y en Rosario, en Pichincha, donde estamos toda la semana”.

Y criticó a su ex par Nicolás Mayoraz. “Arregló con Galdeano, guita, cargos, y me dejó sola. Tiene un juicio por retornos, comprobado, donde la fiscal dijo que los retornos están comprobados, pero son usos y costumbres de la política”, cerró.

Entrevista de Hernán Funes.