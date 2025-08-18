Gobierno, a los docentes santafesinos: "La paritaria está cerrada"

La semana en la provincia de Santa Fe comienza marcada por el cierre de listas y la definición sobre la paritaria. Los trabajadores estatales de ATE (Asociación Trabajadores del Estado) y UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación) han aceptado la propuesta del gobierno provincial de un aumento del 7% semestral. Aunque ATE expresó su aceptación con disconformidad, aceptó la oferta.

En el sector salud, la situación es diversa. Los trabajadores nucleados en AMRA (Asociación de Médicos de la República Argentina) han aceptado la propuesta, mientras que aquellos de SIPRUS (Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad), en sintonía con la docencia, han decidido rechazarla. El ministro de Gobierno de Santa Fe, Fabián Bastia, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y comentó: "La paritaria está cerrada. Daremos el aumento que corresponde a todos. A los que no aceptaron se realizará vía decreto".

Bastia destacó que "era la mejor oferta posible", subrayó que era "semestral" y marcó la importancia de actuar con responsabilidad fiscal, mencionando que el gobierno provincial se enfrenta solo a las obligaciones públicas, dado que "el Gobierno Nacional nos ha abandonado". Además, enfatizó que los trabajadores públicos son "muy valiosos e importantes".

Respecto a los gremios que rechazaron la oferta, el ministro aclaró que "la paritaria en lo relativo a la oferta salarial ya está terminada" y que el aumento se realizará por decreto para aquellos que no aceptaron. En relación al rechazo de los docentes, Bastia destacó que "nuestra prioridad son los chicos en la escuela", y que se han realizado inversiones significativas en infraestructura educativa.

El ministro también abordó la situación política de los gremialistas, afirmando que "hay un grupo de gremialistas que se dedica a hacer política partidaria" en lugar de defender a los trabajadores. Bastia mencionó que "los docentes y los niños en la escuela" son la prioridad del gobierno y que este año se espera alcanzar los 180 días de clases.

Sobre el futuro de la paritaria, el ministro expresó que se han tomado en cuenta las proyecciones macroeconómicas y que "hoy hay mucha más previsibilidad y certeza hacia el futuro" que en el pasado. En cuanto a las preocupaciones sobre la inflación, Bastia aseguró que "los aumentos salariales le han ganado a la inflación" y que se han hecho esfuerzos para atender a los trabajadores, especialmente a los de menores ingresos.

Finalmente, el ministro concluyó que la paritaria está cerrada y que se implementará un aumento del 7% en seis tramos, con un 1,5% en julio y agosto, y un 1% en los meses restantes.

Entrevista de Hernán Funes.