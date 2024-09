Funes de Rioja: "No queremos protección, queremos que nos nivelen la cancha"

Daniel Funes de Rioja, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), analizó el contexto económico actual y explicó distintas variables que afectan al entramado empresarial.

“Se produjo un descenso muy importante de la inflación, el objetivo es no volver atrás. Tenemos muchos esfuerzos que hacer. Ya empezó el Estado con la estabilización macroeconómica y el equilibrio fiscal. Todo eso va a contribuir a que volvamos a ser un país con estabilidad macroeconómica, que es esencial para que la microeconomía funcione”, comentó Funes de Rioja en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

Y profundizó: “Para no cargar al consumidor con un precio excesivo pongamos los impuestos al mismo nivel que están en el resto de los países. Y en el plano internacional no puede haber integración ingenua. El acuerdo Mercosur-Unión Europea debe ser de doble vía. No queremos protección, queremos que nos nivelen la cancha”.

“¿Cómo no va a ser proteccionista quien sabe que no puede competir? El Presidente mismo dice que hasta que no se den las condiciones no se puede abrir la economía. Esta el tema fiscal, costos burocráticos y laborales”, aseguró el referente empresarial, que además marcó que “el campo necesita a la industria y la industria necesita al campo”.

En cuanto al panorama productivo actual, expresó: “Hay preocupación porque venimos de una recesión que no es menor. Estamos en un piso, con algunos sectores repuntando y otros con décadas de marchas y contramarchas. Sí vemos claramente una expectativa, hay ganas de mirar para adelante. El empresario no quiere estancarse. Pedimos una ley pyme al lado del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones)”.

“En el capítulo RIGI está claro que Argentina a debe alentar las grandes inversiones, hay oportunidades en energía y combustibles, también tecnología –enumeró-. Lo que dijimos es que queremos el desarrollo de proveedores locales. No puede ser que la economía formal pague más de un 50 por ciento de impuestos. Ese tema es fundamental”.

Y cerró: “Otro tema es la logística, los costos están distorsionados. Los costos del puerto de Valparaíso (Chile), respecto a los costos del puerto de Buenos Aires, son 43 por ciento más bajos”.