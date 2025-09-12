En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Radioinforme 3 Rosario Notas

Fuerte choque en Circunvalación: trasladaron a herida de gravedad en helicóptero

Se trata de una motociclista que se llevó puesto un Ford Ka a la altura de Ovidio Lagos. Lo llevaron de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

12/09/2025 | 09:02Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: El helicóptero sanitario se lleva a un paciente herido de gravedad.

Un siniestro vial entre una motocicleta y un vehículo en la intersección de la avenida Circunvalación y Ovidio Lagos, mano al norte, generó un colapso total del tránsito en la zona cerca de las 9.

El accidente involucró un Ford Ka negro que recibió un fuerte impacto en la parte trasera, lo que llevó a que la motociclista involucrada fuera trasladada de urgencia en un helicóptero sanitario al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El choque se produjo antes de la zona del acceso a Ovidio Lagos, mano hacia el norte. A pesar del fuerte operativo de seguridad y tránsito que se llevó a cabo, el tráfico detuvo transitoriamente en la zona.

Informe de Juan Cruz Albergoli.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un siniestro vial entre una motocicleta y un vehículo colapsó el tránsito en la intersección de la avenida Circunvalación y Ovidio Lagos.

¿Quiénes estuvieron involucrados? Un Ford Ka negro y una motociclista que fue trasladada al HECA.

¿Cuándo ocurrió el accidente? Cerca de las 9 de la mañana.

¿Dónde sucedió el hecho? En la intersección de la avenida Circunvalación y Ovidio Lagos, mano al norte.

¿Cómo se manejó la situación? Se realizó un fuerte operativo de seguridad y tránsito, pero el tráfico se detuvo transitoriamente.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho