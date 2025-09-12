Fuerte choque en Circunvalación: trasladaron a herida de gravedad en helicóptero
Se trata de una motociclista que se llevó puesto un Ford Ka a la altura de Ovidio Lagos. Lo llevaron de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).
12/09/2025 | 09:02Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El helicóptero sanitario se lleva a un paciente herido de gravedad.
Un siniestro vial entre una motocicleta y un vehículo en la intersección de la avenida Circunvalación y Ovidio Lagos, mano al norte, generó un colapso total del tránsito en la zona cerca de las 9.
El accidente involucró un Ford Ka negro que recibió un fuerte impacto en la parte trasera, lo que llevó a que la motociclista involucrada fuera trasladada de urgencia en un helicóptero sanitario al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).
El choque se produjo antes de la zona del acceso a Ovidio Lagos, mano hacia el norte. A pesar del fuerte operativo de seguridad y tránsito que se llevó a cabo, el tráfico detuvo transitoriamente en la zona.
Informe de Juan Cruz Albergoli.
