Radioinforme 3 Rosario Notas

Exviceministro de Economía de Massa: "Resignar impuestos es un plan platita"

Gabriel Rubinstein, funcionario en la gestión del candidato presidencial en 2023, cuestionó la baja de retenciones hasta el 31 de octubre y dijo que "todo apunta a buscar llegar a las elecciones".

22/09/2025 | 09:12Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Gabriel Rubinstein y Sergio Massa.

  1.

    Audio. Exviceministro de Economía de Massa: "Resignar impuestos es como un plan platita"

    Radioinforme 3 Rosario

    Episodios

Gabriel Rubinstein, economista y exviceministro de Economía de la Nación durante la gestión de Sergio Massa, ofreció su perspectiva sobre la baja de retenciones al campo. "Todo apunta a buscar de como sea, llegar hasta las elecciones con la menor cantidad de cambios posibles", afirmó, sugiriendo que el enfoque del gobierno es "aguantar los últimos minutos como se pueda", y apuntó: "Resignar impuestos es como un 'plan platita'".

Rubinstein se refirió a las medidas adoptadas por el gobierno como parte de una estrategia electoral, indicando que "si todo lo que es electoral se toma como populismo, diríamos que es populismo ni derecha ni izquierda". Explicó que muchos gobiernos, en cualquier parte del mundo, toman decisiones considerando el contexto electoral, lo que complica el análisis de esas medidas.

Al comparar las acciones actuales con el denominado "plan platita" del gobierno anterior, Rubinstein señaló que "fueron dos medidas básicas", refiriéndose a la baja del impuesto a las ganancias y el "compres sin IVA". Reconoció que estas decisiones tienen fundamentos en la necesidad de mitigar daños económicos, pero criticó la señal fiscal que transmiten: "No estaba de acuerdo porque estaba dando una pésima señal fiscal".

En cuanto a la posibilidad de solicitar fondos al Tesoro de los Estados Unidos, Rubinstein expresó su escepticismo: "La política cambiaria hace agua por todos lados". Critica la falta de planificación del gobierno y sostuvo que "quisieron gobernar sin Congreso y sin dólares", lo que ha llevado a una situación crítica.

Rubinstein subrayó que "superávit fiscal no es todo" y que la política económica requiere más que solo equilibrar las cuentas. Aconsejó que el gobierno debería haber negociado con la oposición sobre el contenido del superávit fiscal, en lugar de retirarse del juego político. "No alcanza con decir, bueno, tengo superávit fiscal y esa es la macroeconomía ordenada", concluyó.

El economista destacó la importancia de un diagnóstico correcto en la política cambiaria y critica los errores del gobierno en este aspecto. "Los diagnósticos cambiarios fueron todos equivocados", señaló, enfatizando que la situación actual refleja una serie de problemas de diagnóstico y planificación.

Entrevista de Hernán Funes.

