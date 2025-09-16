Economista analizó el Presupuesto de Milei: "Hay un escenario de manta corta"

El presidente Javier Milei afirmó que "lo peor ya pasó" en la economía argentina, a pesar de que muchos ciudadanos aún no perciben mejoras en su realidad material. Durante la presentación del Presupuesto 2026, el mandatario destacó que, aunque su gestión ha corregido el descalabro de décadas, los años más difíciles fueron los primeros de su gobierno.

El economista Jorge Vasconcelos, investigador en jefe de la Fundación Mediterránea, opinó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, que aún hay "muchas correcciones por hacer". Aseguró que estas no necesariamente serán traumáticas, pero requieren una "buena combinación de gobernabilidad en términos políticos y acierto en las medidas que se tomen". Según Vasconcelos, algunos supuestos económicos previos a las elecciones no se cumplieron, lo que indica que se necesitan ajustes.

Vasconcelos subrayó que "no estamos como en la convertibilidad con un régimen de tipo de cambio fijo", lo que permite que se eviten situaciones críticas. Sin embargo, señaló que sectores económicos intensivos en empleo están rezagados en la recuperación. "Algunos de los supuestos con los que se manejaba el gobierno no se cumplieron", añadió, refiriéndose a la falta de dólares en el mercado y a la importancia de la tasa de interés.

Respecto al Presupuesto 2026, Vasconcelos indicó que los supuestos son extrapolaciones de tendencias anteriores y que, a medida que avanza el año, es probable que se requieran ajustes significativos. "Hay muchos problemas, pero son factibles de ser resueltos de un modo menos traumático", sostuvo.

El riesgo país, que ha aumentado en los últimos meses, plantea interrogantes sobre la capacidad de Argentina para cumplir con sus obligaciones de deuda. Vasconcelos advirtió que, si no se recuperan reservas, el país podría enfrentar la necesidad de reprogramar pagos. "Hay un escenario de manta corta", explicó, destacando que cada dólar utilizado para cumplir compromisos de deuda reduce las reservas disponibles.

En conclusión, Vasconcelos enfatizó la necesidad de una discusión política seria sobre el presupuesto y la estabilidad fiscal, sugiriendo que el Congreso debe abordar estos temas con urgencia. "El país es muy pobre", concluyó, aludiendo a la necesidad de un enfoque más realista frente a las expectativas económicas.

Entrevista de Hernán Funes.